«Бетис» заинтересован в подписании Иско

Полузащитник Иско может покинуть «Реал».
Контракт хавбека с мадридским клубом истекает этим летом, подписать игрока на правах свободного агента планирует «Бетис».
«Зелёно-белые» готовы сделать Иско самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Полузащитник Иско может покинуть «Реал».
Контракт хавбека с мадридским клубом истекает этим летом, подписать игрока на правах свободного агента планирует «Бетис».
«Зелёно-белые» готовы сделать Иско самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Но на мой взгляд, Иско нужно перейти в другой севильский клуб а именно в Севилью! Лопетеги идеальный тренер для Иско
Но на мой взгляд, Иско нужно перейти в другой севильский клуб а именно в Севилью! Лопетеги идеальный тренер для Иско