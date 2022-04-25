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«Бетис» заинтересован в подписании Иско

вчера, 11:22

Полузащитник Иско может покинуть «Реал».

Контракт хавбека с мадридским клубом истекает этим летом, подписать игрока на правах свободного агента планирует «Бетис».

«Зелёно-белые» готовы сделать Иско самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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Бетис  Реал  Иско
Перевод с goal.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:20
Ничего себе, вот это повышение. Каналес, Бартра, Морено, Бельерин. Пеллегрини всех реанимировал, для Иско это просто последний шанс зацепиться за топовую карьеру:))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:53
Хорошее будет усиление!
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 12:07
Ему бы в Ювентус,им как раз апз нужен.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:48
Надо переходить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:36
Бетис вариант для него.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:35
Пеллегрини сможет перезагрузить его карьеру, а сам Иско может усилить клуб!
Но на мой взгляд, Иско нужно перейти в другой севильский клуб а именно в Севилью! Лопетеги идеальный тренер для Иско
h7wz86vsjnnd
h7wz86vsjnnd
вчера в 11:30
Не помешал бы он Бетису
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:28
Раз Реалу не нужен, то можно и взять.
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