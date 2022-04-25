«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Чтобы осуществить переход голландца, «красные дьяволы» готовы включить в сделку Маркуса Рэшфорда и Алекса Теллеса.
Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 70 млн евро.
Продать весь хлам, и вот еще деньжат наберут на пару игроков...
Продать весь хлам, и вот еще деньжат наберут на пару игроков...
Вернет Де Бека, возьмет де Йонга, вместо Магуаера возьмет де Лигта и будет ему счастье)
Вернет Де Бека, возьмет де Йонга, вместо Магуаера возьмет де Лигта и будет ему счастье)