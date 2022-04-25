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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

вчера, 14:14

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Чтобы осуществить переход голландца, «красные дьяволы» готовы включить в сделку Маркуса Рэшфорда и Алекса Теллеса.

Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 70 млн евро.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 22:02
90% команды надо продать
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:01
однозначно на руку барсе
Apsny
Apsny
вчера в 20:26
Своего хлама хватает. Как по мне, де Йонга лучше продать, слабоват он.
протон
протон
вчера в 17:25
И погба на сдачу!
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:19
Мало это несомненно. Но тот же МЮ думаю мог бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:05
Объмениваются как фантиками!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:57
Нет, нет.
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:55
Здравствуй! Просто мало кто сразу бы потянул их трансфер...а теперь у МЮ есть шанс...де Йонг 70 млн, де Лигт +- столько же.... и хорошего форварда еще им взять .
Продать весь хлам, и вот еще деньжат наберут на пару игроков...
bwxwza8fgd85
bwxwza8fgd85
вчера в 15:40
Довольно мутная затея
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:17
Я думаю также.
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:17
Приветствую! Я ещё тогда говорил что надо было раскошелится и покупать эту троицу оптом. И была центральная ось лет на 10))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:09
Такая сделка невыгодна Барсе. Лучше продать Де Йонга.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:52
Тен Хаг решил построить маленький Аякс в Манчестере...
Вернет Де Бека, возьмет де Йонга, вместо Магуаера возьмет де Лигта и будет ему счастье)
Cat01
Cat01
вчера в 14:35
Это будет интересно узнать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:33
Как всегда, Манчестер Юнайтед окажется в проигрыше.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:30
Снова в МЮ запахло голландцами.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:20
Барса на это не пойдёт.
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