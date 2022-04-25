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«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда

вчера, 10:25

«Манчестер Сити» намерен летом подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Чтобы профинансировать трансфер норвежца, «горожане» готовы продать Рияда Мареза.

На подписание алжирского вингера претендуют «Ювентус», ПСЖ и «Барселона».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:34
Уж лучше тогда Мареза оставить. Тем более скорей всего это утятина.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:50
Вот так поступают с легендой
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:09
Думаю Мареза продают так как есть спрос... Трансфер Холланда тут не причём.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:49
Но это не точно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:33
Ой, не надо, с Марезом то всё в порядке. ...или у Сити деньги закончились?
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 11:10
Холланд сильное усиление для МС. Это тот самый нападающий,который им нужен...

Этот парень разрывает любую оборону в чемпионате Германии и не только.Его уже хотят топ-клубы.
Использовать Холланда сможет абсолютно любой тренер.

Он быстрый несмотря на его габариты,очень мощный удар,и хорошо играет головой.Таранный нападающий с техникой.

Хочется пожелать парню удачи и пусть у него все получится.Это будет крутое противостояние: Мбаппе в Реале,Холланд в МС. У обоих клубов дела идут хорошо,а значит игровых проблем не будет...
Ливерпулище
Ливерпулище ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:05
А в чем бред заключается? Все вполне логично
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:59
Думаю Марез максимум 30-40 лямов будет стоить
allemz
allemz
вчера в 10:49
Бред какой-то
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:33
На Марезе много не заработать с учётом возраста и годичного контракта. ЗП можно освободить, дабы содержать Холланда и Райолу
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:29
У них всегда есть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:28
Для Мареза очень неприятно.
ОПС
ОПС
вчера в 10:26
Еще неизвестно чем это обернется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Не думаю, что эти трансферы связаны как-то
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