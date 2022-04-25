«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда

«Манчестер Сити» намерен летом подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Чтобы профинансировать трансфер норвежца, «горожане» готовы продать Рияда Мареза.
На подписание алжирского вингера претендуют «Ювентус», ПСЖ и «Барселона».
«Манчестер Сити» намерен летом подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Чтобы профинансировать трансфер норвежца, «горожане» готовы продать Рияда Мареза.
На подписание алжирского вингера претендуют «Ювентус», ПСЖ и «Барселона».
Этот парень разрывает любую оборону в чемпионате Германии и не только.Его уже хотят топ-клубы.
Использовать Холланда сможет абсолютно любой тренер.
Он быстрый несмотря на его габариты,очень мощный удар,и хорошо играет головой.Таранный нападающий с техникой.
Хочется пожелать парню удачи и пусть у него все получится.Это будет крутое противостояние: Мбаппе в Реале,Холланд в МС. У обоих клубов дела идут хорошо,а значит игровых проблем не будет...
Этот парень разрывает любую оборону в чемпионате Германии и не только.Его уже хотят топ-клубы.
Использовать Холланда сможет абсолютно любой тренер.
Он быстрый несмотря на его габариты,очень мощный удар,и хорошо играет головой.Таранный нападающий с техникой.
Хочется пожелать парню удачи и пусть у него все получится.Это будет крутое противостояние: Мбаппе в Реале,Холланд в МС. У обоих клубов дела идут хорошо,а значит игровых проблем не будет...