Тарханов: «Не думаю, что „Спартак“ вылетит»

Бывший тренер ЦСКА поделился соображениями по поводу возможного участия «Спартака» в стыковых матчах за путевку в РПЛ .

Не думаю, что «красно-белые» вылетят или будут в стыковых матчах играть. Еще четыре игры впереди. Там соперники, где можно взять очки. Но с «Крыльями Советов» в следующем туре, считаю, им придется трудно. Хотя, конечно, «Спартак» сильнее всех его соседей в турнирной таблице, которые оказались в непростом положении.