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Тарханов: «Не думаю, что „Спартак“ вылетит»

вчера, 22:23

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился соображениями по поводу возможного участия «Спартака» в стыковых матчах за путевку в РПЛ.

Не думаю, что «красно-белые» вылетят или будут в стыковых матчах играть. Еще четыре игры впереди. Там соперники, где можно взять очки. Но с «Крыльями Советов» в следующем туре, считаю, им придется трудно. Хотя, конечно, «Спартак» сильнее всех его соседей в турнирной таблице, которые оказались в непростом положении.

Ранее бывший игрок «Спартака» высказал точку зрения по данному поводу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:55
Спаратк однозначно не вылетит. и это будет карт бланш для Ванолли!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:29
В случае переходных матчей просто вспомнят про юбиляра...
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