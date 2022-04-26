Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Икпеба: «Возвращение Роналду в „Манчестер Юнайтед“ было ошибкой»

вчера, 23:13

Экс-игрок «Монако» Виктор Икпеба не видит позитива в возвращении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стан «дьяволов».

Считаю, что ему стоит покинуть клуб. Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой. Дело даже не в забитых голах. Когда звезда возвращается в свой бывший клуб, это может на многое повлиять.

Роналду превратился в отвлекающий фактор. Он звезда футбола мирового масштаба, ему не следовало возвращаться в таком возрасте, нужно было перейти в «Манчестер Сити». Эгоцентричные игроки становятся проводниками раздора в раздевалке. С самого начала атмосфера была ужасной.

Все новости
Джудович: «Дважды играл против Левандовски — ничего особенного»
Сегодня, 00:37
Сакки: «„Интер“ играет в устаревшем стиле»
Вчера, 22:48
Папен: «Если „Реал“ — мечта Мбаппе, он должен перейти туда»
Вчера, 21:36
Анчелотти: «Уже в феврале я решил уйти из ПСЖ»
Вчера, 21:05
Рамос: «Футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта»
Вчера, 19:51
Хендерсон: «„Вильярреал“ по делу прошёл „Ювентус“ и „Баварию“»
Вчера, 16:39
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:59
С точки зрения игрового концепта,он прав. Пеп сделал бы сейчас просто непобедимую команду с Роном в атаке, освободив того от игры в прессинге и тот бы просто колотил, как это уже делал Пеп с Месси. И если он в топе бомбардиров в мёртвом МЮ, то в Сити было бы убийство
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:57
Мне пришлось гуглить, чтобы узнать, кто же этот нигерийский Мостовой. Оказывается, в 90-е был в "Монако". Лихенда.
Elliada
Elliada
вчера в 23:28
Балласт топит МЮ.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:20
Ну да!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 