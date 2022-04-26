Икпеба: «Возвращение Роналду в „Манчестер Юнайтед“ было ошибкой»

Экс-игрок «Монако» Виктор Икпеба не видит позитива в возвращении нападающего «Манчестер Юнайтед» в стан «дьяволов».

Считаю, что ему стоит покинуть клуб. Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой. Дело даже не в забитых голах. Когда звезда возвращается в свой бывший клуб, это может на многое повлиять.

Роналду превратился в отвлекающий фактор. Он звезда футбола мирового масштаба, ему не следовало возвращаться в таком возрасте, нужно было перейти в «Манчестер Сити». Эгоцентричные игроки становятся проводниками раздора в раздевалке. С самого начала атмосфера была ужасной.