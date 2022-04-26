Анчелотти: «Уже в феврале я решил уйти из ПСЖ»

Главный тренер «Реала» поделился воспоминаниями об увольнении из ПСЖ .

Я стал работать в ПСЖ благодаря Леонардо, который до этого играл под моим руководством. Катарцы тогда только приобрели клуб. Проект меня заинтересовал, а тренера тогда у них не было. Мы изменили структуру тренировок, рациона и тому подобное. Проект мне был интересен, однако на второй сезон мной уже были недовольны.

После проигрыша в чемпионате мне сказали, что если мы не одолеем «Порту» в Лиге чемпионов, меня уволят. Я ответил: «Вы не можете так говорить, ведь это ставит под угрозу наше доверие». Уже в феврале я решил покинуть клуб, хотя со мной планировали продлить соглашение.