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Анчелотти: «Уже в феврале я решил уйти из ПСЖ»

вчера, 21:05

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился воспоминаниями об увольнении из ПСЖ.

Я стал работать в ПСЖ благодаря Леонардо, который до этого играл под моим руководством. Катарцы тогда только приобрели клуб. Проект меня заинтересовал, а тренера тогда у них не было. Мы изменили структуру тренировок, рациона и тому подобное. Проект мне был интересен, однако на второй сезон мной уже были недовольны.

После проигрыша в чемпионате мне сказали, что если мы не одолеем «Порту» в Лиге чемпионов, меня уволят. Я ответил: «Вы не можете так говорить, ведь это ставит под угрозу наше доверие». Уже в феврале я решил покинуть клуб, хотя со мной планировали продлить соглашение.

Ранее тренер рассказал о задачах команды на финише сезона.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:45
Папа Карло сам обстругал шейхов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
Интересно у них там всё устроено!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:25
Шейхи богаты, но терпения у них нет....одними деньгами кубки не выиграешь (хотя в нынешнее время и это возможно)...для того, чтоб создать боеспособную команду с нуля нужно время, нужна стратегия,а ни как они думают скупили шайку зажравшихся игроков(за исключением Мбаппе и Верратти) и хотят сразу ЛЧ покорить....
David Young
David Young
вчера в 21:09
Такая вот история.
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