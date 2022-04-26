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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Папен: «Если „Реал“ — мечта Мбаппе, он должен перейти туда»

вчера, 21:36

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе должен идти за своей мечтой.

На его месте я бы шел за мечтой. Нельзя идти против своей цели. Если «Реал» — мечта Мбаппе, он должен перейти туда.

Ранее стала известна дата, когда прояснится будущее Мбаппе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
Он может упустить свою мечту, если поведётся на различные уловки катарцев. Интересно, его родители не боятся того, что он может получить травму в ПСЖ (если останется), и он не сможет воплотить свою мечту в реальность?
протон
протон
сегодня в 00:52
Всё верно сказал Папен. Реал — это клуб мечты для любого ребёнка, я уверен, что если черепашка согласится на большие суммы от Катара, то под давлением матери. Конечно, в глубине души он будет сожалеть о том, что не воплотил свою мечту в реальность.
Какие-то шаги надо делать своевременно. Азара сколько сватали в Реал, а он попал слишком поздно. Думали про Лёву в Реале и поздно уже и переходить.
Так что Мбаппе надо идти сейчас, иначе может быть поздно уже через пару лет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
Есть мечта, а есть жадность....посмотрим что перевестт
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:46
Думаю у него другая мечта перевешивает эту))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:40
Мечта, но меч - не та.
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