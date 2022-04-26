Папен: «Если „Реал“ — мечта Мбаппе, он должен перейти туда»

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен считает, что нападающий ПСЖ должен идти за своей мечтой.

На его месте я бы шел за мечтой. Нельзя идти против своей цели. Если «Реал» — мечта Мбаппе, он должен перейти туда.