Папен: «Если „Реал“ — мечта Мбаппе, он должен перейти туда»

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе должен идти за своей мечтой.
На его месте я бы шел за мечтой. Нельзя идти против своей цели. Если «Реал» — мечта Мбаппе, он должен перейти туда.
Ранее стала известна дата, когда прояснится будущее Мбаппе.
Какие-то шаги надо делать своевременно. Азара сколько сватали в Реал, а он попал слишком поздно. Думали про Лёву в Реале и поздно уже и переходить.
Так что Мбаппе надо идти сейчас, иначе может быть поздно уже через пару лет.
Какие-то шаги надо делать своевременно. Азара сколько сватали в Реал, а он попал слишком поздно. Думали про Лёву в Реале и поздно уже и переходить.
Так что Мбаппе надо идти сейчас, иначе может быть поздно уже через пару лет.