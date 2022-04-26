Клопп — перед игрой с «Вильярреалом»: «Эмери блестяще делает свою работу»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем противостоянии с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаи Эмери и «Вильярреалу», но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлен.

Эмери — это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.

Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на «Вильярреале» и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч. Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие.