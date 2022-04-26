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Клопп — перед игрой с «Вильярреалом»: «Эмери блестяще делает свою работу»

вчера, 16:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем противостоянии с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаи Эмери и «Вильярреалу», но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлен.

Эмери — это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.

Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на «Вильярреале» и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч. Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

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Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 02:08
Спартаковская школа...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:43
Спартак дал будущее этому испанцу.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:08
Трудно будет Ливерпулю
monah-10
monah-10
вчера в 18:03
Таких уважают все. Но мы не все, нас умом не понять, аршином не измерить.
Gahi
Gahi
вчера в 17:41
Да действительно Унаи Эмери тренер высокой квалификации, вот только жаль что в руководстве московского клуба "Спартак" этого непоняли после пяти месяцев работы отправили в отставку, хотя контракт с клубом был рассчитан на 2 года. Но самое интересное после "Спартака" возглавив "Севилью" Эмери через год выигрывает с командой подряд 3 раза Лигу Европы уникальное достижение, а также этот трофей был взят и с нынешнем клубом "Вильярреал". Так что благодаря, а скорее всего вопреки "Спартаку" Унаи Эмери смог достичь тех высот в своей тренерской карьере в которой коллеги по цеху такие как Юрген Клопп, дают ему самую высокую и заслужанную оценку его работы.
ДСА
ДСА
вчера в 17:07
Кто-то должен его остановить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:47
Победит Ливерпуль!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:39
С испанцами надо быть начеку!!! Узнай Эмери мастер по финалам!!!
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