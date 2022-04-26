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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Рамос: «Футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта»

вчера, 19:51

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поразмышлял о сути футбола.

Важно быть скромным, однако уровень игры становится всё выше. Раньше мне казалось, что талант важнее физических кондиций, но сейчас считаю, что футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта. Поэтому необходимо быть в лучшей физической форме, чем несколько лет назад. Поэтому одними из главных качеств я бы назвал трудолюбие, стабильность, настойчивость и много прочих факторов.

Уверен, борьба за мечту доступна каждому, но постороннее необходимо оставить в покое. Тогда у всех будет возможность реализовать за мечту.

Ранее стало известно о возможном будущем защитника.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:40
Можно как угодно относиться к пересу, но «физику» рамоса и варана он просчитал здраво: для новых клубов оба пассажиры
Вспомнилось один тезис /
20 % процентов усилий дают 80% результата, а оставшиеся 20% результата обеспечивают ,уже, 80 % оставшихся усилий.

Думаю, в футболе так же. Сначала, за счёт работы в новой сфере деятельности и присутствия определенного таланта , ты прогрессируешь семимильными шагами, потом упираешся в потолок, где уже необходима тяжелая работа , чтобы дальше прогрессировать
pomor45
pomor45
вчера в 21:21
На 90% из химии и физики и на 10% на способности не попасться на химии. Таланту остаются только атомы, определяемые только качественным анализом, количественному не поддаются.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:45
В футболе надо пахать!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:14
У кого как. Были такие как Бест, Марадона - бухарики и наркоманы и очень много трудолюбивых и амбициозных , таких как КриРо. Поэтому 20/80 или 80/20 не так важно, лишь бы по-любому 100.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:11
Крайне важно - реализовать за мечту!
Cat01
Cat01
вчера в 20:00
Важно то и то
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:00
Ну что ты!
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:57
Тут он прав с возврастом это сказывается
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:56
Как-то так.
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