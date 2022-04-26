Рамос: «Футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта»

Защитник ПСЖ поразмышлял о сути футбола.

Важно быть скромным, однако уровень игры становится всё выше. Раньше мне казалось, что талант важнее физических кондиций, но сейчас считаю, что футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта. Поэтому необходимо быть в лучшей физической форме, чем несколько лет назад. Поэтому одними из главных качеств я бы назвал трудолюбие, стабильность, настойчивость и много прочих факторов.

Уверен, борьба за мечту доступна каждому, но постороннее необходимо оставить в покое. Тогда у всех будет возможность реализовать за мечту.