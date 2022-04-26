Рамос: «Футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поразмышлял о сути футбола.
Важно быть скромным, однако уровень игры становится всё выше. Раньше мне казалось, что талант важнее физических кондиций, но сейчас считаю, что футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта. Поэтому необходимо быть в лучшей физической форме, чем несколько лет назад. Поэтому одними из главных качеств я бы назвал трудолюбие, стабильность, настойчивость и много прочих факторов.
Уверен, борьба за мечту доступна каждому, но постороннее необходимо оставить в покое. Тогда у всех будет возможность реализовать за мечту.
Ранее стало известно о возможном будущем защитника.
Вспомнилось один тезис /
20 % процентов усилий дают 80% результата, а оставшиеся 20% результата обеспечивают ,уже, 80 % оставшихся усилий.
Думаю, в футболе так же. Сначала, за счёт работы в новой сфере деятельности и присутствия определенного таланта , ты прогрессируешь семимильными шагами, потом упираешся в потолок, где уже необходима тяжелая работа , чтобы дальше прогрессировать
Вспомнилось один тезис /
20 % процентов усилий дают 80% результата, а оставшиеся 20% результата обеспечивают ,уже, 80 % оставшихся усилий.
Думаю, в футболе так же. Сначала, за счёт работы в новой сфере деятельности и присутствия определенного таланта , ты прогрессируешь семимильными шагами, потом упираешся в потолок, где уже необходима тяжелая работа , чтобы дальше прогрессировать