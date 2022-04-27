Арбитров РПЛ Матюнина и Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи

Судей РПЛ Алексея Матюнина и Павла Шадыханова вызвали для проверки на детекторе лжи.
Это было сделано из-за их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».
В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.
Матюнин работал главным арбитром матча, а Шадыханов отвечал за ВАР.
Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.
Если выплывет - значит брал.
Потому что оно не тонет.
Если выплывет - значит брал.
Потому что оно не тонет.
Нужно глав департамента проверять,верхушку саму, а не рядовых судей, рыба с головы гниёт...
Окей, а если все на столько серьезно, может наконец хоть раз пойдут дальше наказания судей, и на заказчиков выйдут? Понимаю, что фантастика, но все же.
Пожизненно дисквалифицировать, чтоб судили в дворовой лиге
Нужно глав департамента проверять,верхушку саму, а не рядовых судей, рыба с головы гниёт...
Окей, а если все на столько серьезно, может наконец хоть раз пойдут дальше наказания судей, и на заказчиков выйдут? Понимаю, что фантастика, но все же.
Пожизненно дисквалифицировать, чтоб судили в дворовой лиге
ФИФА запретила, но сейчас под шумок можно устроить цирк, колхозной лиге не нужны судьи
Калошина выгнали так теперь бездарь в лице Верхолетова даже не занимается ВАРом (что теперь смотрим ВАР по 18 минут и добавляем 9 минут)
ФИФА запретила, но сейчас под шумок можно устроить цирк, колхозной лиге не нужны судьи
Калошина выгнали так теперь бездарь в лице Верхолетова даже не занимается ВАРом (что теперь смотрим ВАР по 18 минут и добавляем 9 минут)
Это же насилие над личностью. Это просто неприемлемо.
Вот раньше как хорошо было - ляпаешь себе всё что угодно и не задумываешься о последствиях.
А сейчас что? Того и гляди, заставят ещё за собственные слова отвечать, а то и за собственные поступки. Гнёт и тирания - одним словом.
Спасенья нет.
Это же насилие над личностью. Это просто неприемлемо.
Вот раньше как хорошо было - ляпаешь себе всё что угодно и не задумываешься о последствиях.
А сейчас что? Того и гляди, заставят ещё за собственные слова отвечать, а то и за собственные поступки. Гнёт и тирания - одним словом.
Спасенья нет.
Нет, страна не катится в пропасть, она уже на дне. Дожили до того, что теперь в своих комментариях приходится следить за каждым словом, иначе околоточные "придут и зафиксируют" . Конца и края не видно мгле, которая распростёрлась над Россией. Кто следующий на экзекуцию ? На первый-второй рассчитайся...
Нет, страна не катится в пропасть, она уже на дне. Дожили до того, что теперь в своих комментариях приходится следить за каждым словом, иначе околоточные "придут и зафиксируют" . Конца и края не видно мгле, которая распростёрлась над Россией. Кто следующий на экзекуцию ? На первый-второй рассчитайся...
А в случае согласия после такого беспредела останутся судить, что ли?) Тут со стороны полиции надо уже начинать расследование, если судья даёт пенальти тогда, когда по правилам не может его дать, что это, как не финансовая заинтересованность?
А в случае согласия после такого беспредела останутся судить, что ли?) Тут со стороны полиции надо уже начинать расследование, если судья даёт пенальти тогда, когда по правилам не может его дать, что это, как не финансовая заинтересованность?
А что они там хотят увидеть ?
Деньги то назад никто возвращать не будет , а на домик в Испании они уже получили.
А что они там хотят увидеть ?
Деньги то назад никто возвращать не будет , а на домик в Испании они уже получили.