Арбитров РПЛ Матюнина и Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи

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сегодня, 14:20

Судей РПЛ Алексея Матюнина и Павла Шадыханова вызвали для проверки на детекторе лжи.

Это было сделано из-за их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».

В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Матюнин работал главным арбитром матча, а Шадыханов отвечал за ВАР.

Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.