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Арбитров РПЛ Матюнина и Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи

сегодня, 14:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Судей РПЛ Алексея Матюнина и Павла Шадыханова вызвали для проверки на детекторе лжи.

Это было сделано из-за их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».

В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Матюнин работал главным арбитром матча, а Шадыханов отвечал за ВАР.

Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.

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24 апреля
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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 21:12
Предлагаю на опыте средневековья, связывать руки судьям и кидать их в омут.
Если выплывет - значит брал.
Потому что оно не тонет.
gentlewolf
gentlewolf ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 21:11
Кстати нормальное предложение, вполне.
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:59
Правильный ход! Только на детекторе надо проверять всех. Руководителей РФС и судейского комитета, тренеров, игроков. Да, слишком громоздко. Но тогда всех выведут на чистую воду.
протон
протон
сегодня в 20:59
Зачем цирк устраивать. За такое судейство сразу отстранять надо пожизненно сразу надо. 3-4 вот так отстранят, остальные сразу пл-дркгому работать начнут. Но проблема в том, что от кристально честного судейства пострадают столичные клубы. Потому и будут таких судей крышевать до упора.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:57
4 тура до конца чемпионата, смысл этих "Показательных казней"?
Нужно глав департамента проверять,верхушку саму, а не рядовых судей, рыба с головы гниёт...
Окей, а если все на столько серьезно, может наконец хоть раз пойдут дальше наказания судей, и на заказчиков выйдут? Понимаю, что фантастика, но все же.
Пожизненно дисквалифицировать, чтоб судили в дворовой лиге
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:49
Не красит.
альсато
альсато
сегодня в 20:38
Как дети..при чем тут детектор лжи?..Вы еще и "СЫВОРОТКУ ПРАВДЫ" примените))))
zooveterinar
zooveterinar ответ dok66 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Или лучше завести в подвал и отрезать по одному пальцу, пока не скажет правду!!
pendulum47
pendulum47
сегодня в 18:39, ред.
Пока с ФИФА не сотрудничают принялись за старое со своими полиграфами которые не являются юридически доказательством...
ФИФА запретила, но сейчас под шумок можно устроить цирк, колхозной лиге не нужны судьи

Калошина выгнали так теперь бездарь в лице Верхолетова даже не занимается ВАРом (что теперь смотрим ВАР по 18 минут и добавляем 9 минут)
dok66
dok66
сегодня в 17:31
Детектор лжи можно обмануть . Тут нужна "сыворотка правды" , практически 100% результат .
d1metras
d1metras
сегодня в 16:52
Мешкова ещё на ковёр надо.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:36
Да просто ужас какой-то. Дожили. Нас уже заставляют следить за собственными словами и вынуждают выбирать выражения.
Это же насилие над личностью. Это просто неприемлемо.
Вот раньше как хорошо было - ляпаешь себе всё что угодно и не задумываешься о последствиях.
А сейчас что? Того и гляди, заставят ещё за собственные слова отвечать, а то и за собственные поступки. Гнёт и тирания - одним словом.
Спасенья нет.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 16:30
у нас реально решили порядок в судействе навести что-ли? лично у меня нет ни каких сомнений, что Матюнин не чист на руку, а вот этого Шадыханова ещё после того как он отменил гол Промеса локомотиву при договоре до матча, что линии вне игры VAR просматривать не будет нужно было отстранить до конца сезона. сейчас будет удобно убирать судей до конца сезона!!! на целый месяц!!! в отпуск ребята сходят и снова начнут беспредельничать со свистком на поле...а вот Матюнин надеюсь присоединится к Мишане Вилкову на его пенсии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:35
В мрачных подземельях РФС встречают новых гостей, освещая факелом их испуганные лица.
memphis
memphis
сегодня в 15:28
Вот это нормально!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:21
Ничего себе,как все круто.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:14, ред.
Страна катится в пропасть. Нет доказательств вины арбитров - направим на полиграф; тот ничего не выявит - подвесим на дыбе; последняя не поможет - вгоним иголки под ногти, но всё равно добьёмся "признательных показаний". Никуда не денутся, как миленькие расскажут, кто давал, сколько и при каких обстоятельствах.
Нет, страна не катится в пропасть, она уже на дне. Дожили до того, что теперь в своих комментариях приходится следить за каждым словом, иначе околоточные "придут и зафиксируют" . Конца и края не видно мгле, которая распростёрлась над Россией. Кто следующий на экзекуцию ? На первый-второй рассчитайся...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:07
Они уже потренировались как на этом не спалиться.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:53
Надо после каждого матча судей водить на допрос с пристрастием!

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:48
"В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок."

А в случае согласия после такого беспредела останутся судить, что ли?) Тут со стороны полиции надо уже начинать расследование, если судья даёт пенальти тогда, когда по правилам не может его дать, что это, как не финансовая заинтересованность?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:45
Фигня это все.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:37
Взялись за судей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:35
А больше всех ноет Спартак...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:29
А что это даст?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:27
Цирк с конями !
А что они там хотят увидеть ?
Деньги то назад никто возвращать не будет , а на домик в Испании они уже получили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:21
Вот дожили,позорище!
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