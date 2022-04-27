ЭСК РФС: «Матюнин допустил две ошибки в матче „Химки“ – „Крылья Советов“».

ЭСК РФС выявила две ошибки арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
Решения комиссии:
1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 42-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.
2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» №77 Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» №14 Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов».
3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 57-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Крылья Советов» №5 Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды «Химки» №8 Денисом Глушаковым, направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади. По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял правильное решение продолжить игру.
Ранее сообщалось, что Матюнина и Павла Шадыханова могут отстранить до конца сезона.
После одного такого судейства его фамилия может стать такой же нарицательной, как Петтай, потому что это, пожалуй, первый судья, который даже не стал ждать, когда будет более-менее игровая ситуация и поторопился влепить пенальти не по правилам.
После одного такого судейства его фамилия может стать такой же нарицательной, как Петтай, потому что это, пожалуй, первый судья, который даже не стал ждать, когда будет более-менее игровая ситуация и поторопился влепить пенальти не по правилам.