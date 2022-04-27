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ЭСК РФС: «Матюнин допустил две ошибки в матче „Химки“ – „Крылья Советов“»

сегодня, 12:34
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ЭСК РФС выявила две ошибки арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» №77 Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» №14 Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов».

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Крылья Советов» №5 Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды «Химки» №8 Денисом Глушаковым, направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади. По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял правильное решение продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Матюнина и Павла Шадыханова могут отстранить до конца сезона.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 21:36
Есть ещё вариант неспортивного поведения.
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:15, ред.
Хай!
Дать карточку и не ставить штрафной можно только при дисциплинарном наказании, если правила не поменяли.
Если игра не остановлена. А она не была остановлена.
протон
протон ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 19:19
    trudogolik
    trudogolik
    сегодня в 19:00
    Любое нарушение правил в штрафной со стороны обороняющейся команды-это пенальти, при этом не имеет значения в какую сторону летел мяч. Каким образом судья должен определить сильно или слабо игрока хватали/держали за футболку. Все прекрасно знают, что при движении игрока нападающей команды иногда даже слабого контакта достаточно чтобы игрок потерял позицию или ритм движения - это как в случае с Мирзовым-небольшая задержка и соперник отыгран. Поэтому когда игрока явно хватают за футболку-это 100 % нарушение, что здесь обсуждать. При этом, считаю, что Матютин слабый судья, у него было раньше много косяков.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 16:48
    Две ошибки это маловато, там на два года пахнет !
    96h4xu68d3bx
    96h4xu68d3bx
    сегодня в 14:47
    На результат это не повлияет.
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел
    сегодня в 14:05
    Я понял: теперь можно спокойно держать за руки и за майку игроков соперника в штрафной, если мяч пошел "в другую сторону" и игрок не смог бы до него добраться... Нужен консилиум: смог бы или не смог бы... А вдруг потом мяч снова был бы направлен "в эту точку"? Когда нужно отпускать его, чтобы не было пенальти? Тоже нужны методические рекомендации... Или , к примеру, отоварили по ногам в штрафной форварда, владеющего мячом. Если он находился спиной к воротам - явно, что не мог им угрожать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    У нас все решается связями. У "Химок" очень сильная рука - губернатор Воробьев, один из лидеров ЕР. Его отец - близкий друг и бывший первый зам Шойгу, а это сейчас человек №2 в России. Поэтому по политическому весу он потяжелее и Миллера будет, возможно.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 13:28
    Может не может, конкретнее
    dеigandre
    dеigandre ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 13:27
    Какие? Свистел и указывал на центр поля после левых голов Химок?
    dеigandre
    dеigandre ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 13:26
    Просто без комментариев. Первый гол-ошибка. Первое удаление-ошибка. Второй гол-ошибка.
    Химкам вообще ничего не нужно было делать для победы.
    Такие люди должны сидеть в тюрьме
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:23
    но отдельные эпизоды судил правильно !
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    Ну тут Взятюнин вышел убивать КС изначально. Другое дело, что он меры не знал и правила забыл. Похоже, ему коттедж в Крыму минимум дали, так как такое судейство может стать концом его карьеры в принципе.
    dеigandre
    dеigandre ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 13:17
    Карточку дают за фол или недисциплинованное поведение. Не такого, что фола нет, а желтая есть.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 13:14
    Да Якуба там "клал" руку на спину нападающему (такое в каждой игре бывает по сто раз, но при очень большом желании, которое было у Взятюнина, можно высосать пенальти из пальца), но факт в том, что в это же время вратарь уже ловил мяч на противоположном краю штрафной, и это был неигровой эпизод - он мог показать карточку (если ооооочень хотел), но не мог дать пенальти по правилам.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    сегодня в 13:13, ред.
    У меня всегда один вопрос, когда вижу отчеты ЭСК РФС - какой смысл в этих отчетах? Из раза в раз одни и те же ошибки у одних и тех же людей. Зачем вообще кормить дармоедов и ЭСК РФС, если толку от их деятельности целых десятых? Команды, против которых были допущены нарушения со стороны судей, очков от этих заседаний не получат, карточки даже не отменят. А ЗП у этих ребят из ЭСК я думаю не кислое
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:12
    Я уже об этом всё написал, но хотя бы по моменту с пенальти его можно навечно отстранять от футбола. Если судья дал пенальти за эпизод, который никак не мог повлиять на игру, то он банально не знает правил, но так как судьи обязаны знать правила, значит, ему очень много дали, чтобы он их нарушил.

    После одного такого судейства его фамилия может стать такой же нарицательной, как Петтай, потому что это, пожалуй, первый судья, который даже не стал ждать, когда будет более-менее игровая ситуация и поторопился влепить пенальти не по правилам.
    dеigandre
    dеigandre ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Как он мог правильно удалять, если Якуба удален за пенальти, которого не было?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 13:09
    Посоветовал бы ЭСК подготовить методички по всем "ошибкам" арбитров, размножить их и перед каждым матчем обязать арбитров носить их при себе в специально сшитом для этого кармане. В случае спорных моментов арбитр достаёт из "широких штанин" (В.В.Маяковский) методичку и здесь же на поле штудирует её, после чего на основании рекомендаций принимает решение. Последнее, к сведению ЭСК, арбитр должен принять во время матча в считанные секунды, но мне интересно, сколько часов эНта комиссия формулировала замечания по спорным моментам. Как красиво всё разложили, зачитаешься.
    memphis
    memphis
    сегодня в 13:07
    Проверьте на полиграфе этого товарища! Вся страна видела этот цирк и свистки и карточки в одну сторону!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:06
    ЭСК РФС: «Матюнин допустил две ошибки в матче „Химки“ – „Крылья Советов“».


    Ответственность за ошибки !
    ЭСК начинает наконец-то действовать, от слов к делу !)
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 13:05
    Очень часто ошибаются арбитры, но самое обидное что ошибочный результат остаётся на табло и в протоколе официально подписанного этим арбитрам. Вот такой парадокс.
    альсато
    альсато
    сегодня в 12:53
    это не просто какие то ошибки в поле..это ошибки-при взятии ворот!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 12:40
    Ну хоть удалял правильно.
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