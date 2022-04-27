Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» – «Спартак»

сегодня, 12:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЭСК РФС не будет разбирать работу арбитра Виталия Мешкова на матче 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2).

Главный судья встречи отменил два гола красно-белых, а также назначил два пенальти в их ворота.

После матча генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе не видят смысла подавать жалобу на работу Мешкова в ЭСК РФС.

Все новости
ОфициальноМоскалёв обслужит «Зенит» и «Локомотив». Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Сегодня, 17:03
СлухиАрбитров РПЛ Матюнина и Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи
Сегодня, 14:20
ЭСК РФС: «Матюнин допустил две ошибки в матче „Химки“ – „Крылья Советов“»
Сегодня, 12:34
СлухиАрбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить до конца сезона
Сегодня, 11:47
Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» рассудит поляк Марциняк
Вчера, 09:44
«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 20:41
Я не понимаю поведение Спартака. Оно не последовательное, истеричное, сумбурное. Нет предпосылок к хорошим результатом, ужасающие "перспективы". Такое руководство - это проклятье клуба. Шуты гороховые
протон
протон
сегодня в 19:17
Смысл разбирать-то?.. «Очки не вернут», а с судьями в стране и так напряжёнка. :-)
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:13
Официального заключения ЭСК о том, что Мешков допустил ошибки в эпизоде с отменой гола Игнатова нет. Скажу больше, Спартак отказался жаловаться в ЭСК, т. к. успокоившись и проанализировав видео в Спартаке пришли к выводу, что Мешков был прав. Но чтобы Спартак не обвинили в голословном обвинении арбитра решили вообще не жаловаться, а для своих болельщиков остаться в роли обиженных несправедливым судейством.
альсато
альсато ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 15:57
даже если мне не получилось доказать свою правоту, то в меня уже НИКТО не бросит камень за то, что я за нее не БОРОЛСЯ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:47
Все просто. Судьи тоже люди, пусть нехорошие, но люди. А человек устроен так, что по разному реагирует на выпады в его адрес, на упрёки иногда не справедливы. А изречения заремы вообще за гранью. Так что возможно это естественная психологическая реакция. Против других клубов тоже ошибаются, но так как зарема не реагирует никто.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:46
Спартак играет в футбол, с переменным успехом - но играет.
А вот почему из раза в раз арбитры ошибаются в пользу соперников, непонятно. Возможно, это какая-то месть или игра. Но столько совпадений не бывает. Чтобы ошибались в 21, 22, 23 туре, а потом еще и в 26.

Проблем в игре хватает. Но зачем добивать судейскими ошибками разных мастей то?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:43
    tigrok
    tigrok ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    Есть ещё один случай -БЕСПОЛЕЗНО
    mat73
    mat73
    сегодня в 14:32
    Зашибись! Продолжайте дальше, господа рефера-сты!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ B.Y.O.B. (раскрыть)
    сегодня в 14:19, ред.
    А причём здесь резонансность?

    Есть регламенты на которых и основывается ЭСК РФС.

    Это получается, что Спартак у нас популярный, а все остальные твари дрожащие?

    Нет, не будет такого никогда, у нас все равны, и если Спартак признал свою не правоту не подавая жалобу, то это его проблемы.

    А какие сейчас вопросы к Мешкову? Он получается отсудил чисто и справедливо.
    Спартак сам слился, значит чувствует свою не правоту!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    А может главная проблема Спартака не судьи?
    Слушаешь представителей Спартака и думаешь, а может этот мифический заговор действительно есть в реальности, но потом вспоминаешь, про таких как Зарема и понимаешь, что клубу просто нужна популярность, надо, что бы об нём говорили.
    Вот сейчас Мележиклов заявил, что нет смысла подавать жалобу, но вопрос почему?
    Новый пиар ход?
    А почему раньше видели и даже говорили если результат не изменить, то хоть судью накажем. Вот это главное, Спартак мог наказать своего обидчика, как поступал ранее, но они решили этого не делать, по причине, что судья скорее всего был прав и даже не смотря на эмоционального Ашота, которому кстати не место в нашем футболе.
    Конечно ты можешь мне сейчас рассказать про величие Спартака и как его такого великого "убивают", но Спартак сам признал своими действиями, что Мешков был прав!
    Докажи теперь обратное, но при этом не надо эмоций и лишних слов, только официальные данные, где признали Мешкова не правым!!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:04
    Мешков -просто пешка . ЭСК РФС надо разбирать работу Безбородова ,который сидел на ВАР в тот день и раздавал Мешкову "приказы" .
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    сегодня в 13:59, ред.
    «В вопросе судейства матча «Ростов» — «Спартак» я буду оригинален. Мешков очень старался помочь красно-белым, но у него не получалось. Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвёртого раза.

    Почему-то в этом матче было разрешено даже бить Комличенко локтями по зубам. Это делали и Кофрие, и Жиго. Потом Жиго добивал Комличенко локтем в спину, видимо, чётко решили, что Комличенко сегодня должен посетить рентгенолога.

    А что касается других эпизодов, VAR всё посмотрел. В эпизоде с первым незасчитанным мячом, там всё понятно — вне игры. Со вторым рассмотрели одну часть: была игра рукой, а мне ещё показалось, что во время передачи Игнатов уже был в положении офсайда. Для «Спартака» нормально искать во всём судейскую вину», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

    Подробнее:
    https://www.6/football/news-4675537-chervichenko-meshkov-pytalsya-pomoch-spartaku-bylo-dazhe-razresheno-bit-komlichenko-po-zubam.html?ysclid=l2hgu3ugj0?utm_source=copypaste
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    А может все же дело в банальности.? В футбол надо играть, а не уподобляться Зареме?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ halfbeek (раскрыть)
    сегодня в 13:18
      Alice Tract
      Alice Tract ответ mihaluch (раскрыть)
      сегодня в 13:12
      Это в том самом 2017, кода за весь чемпионат в пользу Спартака назначили аж целый один пенальти? Согласен, за такое благоволение вовек не отмыться.
      Alice Tract
      Alice Tract ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 13:11
      Я бы сказал - одна грубая ошибка. Оба пенальти в наши ворота были, гол Жиго отменен верно, гол Игнатова нужно было засчитывать (либо сразу свистеть игру рукой и давать штрафной в пользу Ростова).
      halfbeek
      halfbeek
      сегодня в 13:08
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 12:59
        Спартак отдаёт долги 2017 года тогда происходило всё наоборот.
        альсато
        альсато
        сегодня в 12:58
        Не видят смысла (бороться за правду) только в одном случаи-когда НЕ ПРАВЫ!
        zooveterinar
        zooveterinar
        сегодня в 12:55
        А зачем разбираться ,все var отменили,поезд уехал, Спартак на дне!!! Судья четко отработал!!!
        B.Y.O.B.
        B.Y.O.B.
        сегодня в 12:46
        Не знаю, как по протоколу, может ли ЭСК инициировать проверку, если официальной жалобы на судейство не было. Но случай здесь настолько резонансный, что неплохо было все-таки обосновать решения, верно судил Мешков или ошибся в эпизодах. Да и для понимая, что и как у нас судится полезно было бы.
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 12:45
        Ашоту теперь стоит извинится перед Мешковым и подать в отставку.
        В принципе Мешков справился с судейством, ну чуть чуть конечно ошибся в сторону Спартака, а в остальном нормально.
        Все эмоции это скорее по привычки, типа заговор, нас убивают. Рассудив без эмоции посчитали, что они окажутся не правы и решили перевести стрелки, мол какой смысл.
        В Спартаке никогда не упускают шанс что бы быть популярнее.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 12:45
        Мешков молодец, принципиальный арбитр, отработал на пятёрочку не подчинившись админ влиянию федуна.
        морозз
        морозз
        сегодня в 12:36
        Теперь надо проявить принципиальность и прибить коней а затем бомжей! Мешком им по голове и станешь круче варенного яйца!
        makkie
        makkie
        сегодня в 12:34
        Жаль.
        По мне так в матче было 2 грубые ошибки против Спартака - с отменой гола Игнатова и пенальти на Полозе. Плюс не было внятного повтора в эпизоде со вторым пенальти (там мог быть и штрафной).

        Констатируем, что весной судьи ошибаются против Спартака, а команда во многом из-за этого недобирает очки на радость злопыхателям. Вот и вся "справедливость"(
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 12:19
        Не дотянул до пятерки. Пару пенальти в ворота Спартака все же зажал.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         