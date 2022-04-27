ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» – «Спартак»

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сегодня, 12:16

ЭСК РФС не будет разбирать работу арбитра Виталия Мешкова на матче 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2).

Главный судья встречи отменил два гола красно-белых, а также назначил два пенальти в их ворота.