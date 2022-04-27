ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» – «Спартак»

ЭСК РФС не будет разбирать работу арбитра Виталия Мешкова на матче 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2).
Главный судья встречи отменил два гола красно-белых, а также назначил два пенальти в их ворота.
После матча генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе не видят смысла подавать жалобу на работу Мешкова в ЭСК РФС.
Слушаешь представителей Спартака и думаешь, а может этот мифический заговор действительно есть в реальности, но потом вспоминаешь, про таких как Зарема и понимаешь, что клубу просто нужна популярность, надо, что бы об нём говорили.
Вот сейчас Мележиклов заявил, что нет смысла подавать жалобу, но вопрос почему?
Новый пиар ход?
А почему раньше видели и даже говорили если результат не изменить, то хоть судью накажем. Вот это главное, Спартак мог наказать своего обидчика, как поступал ранее, но они решили этого не делать, по причине, что судья скорее всего был прав и даже не смотря на эмоционального Ашота, которому кстати не место в нашем футболе.
Конечно ты можешь мне сейчас рассказать про величие Спартака и как его такого великого "убивают", но Спартак сам признал своими действиями, что Мешков был прав!
Докажи теперь обратное, но при этом не надо эмоций и лишних слов, только официальные данные, где признали Мешкова не правым!!!
Слушаешь представителей Спартака и думаешь, а может этот мифический заговор действительно есть в реальности, но потом вспоминаешь, про таких как Зарема и понимаешь, что клубу просто нужна популярность, надо, что бы об нём говорили.
Вот сейчас Мележиклов заявил, что нет смысла подавать жалобу, но вопрос почему?
Новый пиар ход?
А почему раньше видели и даже говорили если результат не изменить, то хоть судью накажем. Вот это главное, Спартак мог наказать своего обидчика, как поступал ранее, но они решили этого не делать, по причине, что судья скорее всего был прав и даже не смотря на эмоционального Ашота, которому кстати не место в нашем футболе.
Конечно ты можешь мне сейчас рассказать про величие Спартака и как его такого великого "убивают", но Спартак сам признал своими действиями, что Мешков был прав!
Докажи теперь обратное, но при этом не надо эмоций и лишних слов, только официальные данные, где признали Мешкова не правым!!!