Оздоев: «Самая большая потеря „Локомотива“ — Юрий Сёмин»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о «Локомотиве», за который выступал с 2010 по 2015 год.
«Локомотив» — гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идёт перестройка, но они всё равно остаются боевой единицей чемпионата. По мне, самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Павлович Сёмин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» — добротная команда, с которой интересно играть.
Главная особенность Сёмина? Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше. Любой разговор с ним — это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата.
Никогда игра против «Локомотива» не была для меня особенной. Я ушёл из клуба, сохранив хорошие отношения. До сих пор дружу с парнями, с которыми играл, прекрасно отношусь к клубу, который поверил в меня и дал мне шанс. Всегда желаю «Локомотиву» удачи, кроме случаев, когда играю против него.
Ранее в «Зените» прокомментировали слухи о нежелании Оздоева продлевать контракт.
Дело вообще совершенно в другом. А самое главное - это квалификация всего менеджерского состава Локомотива, от которого и зависит всё то что творится в команде, и с работой всего футбольного хозяйства, клубной стратегии, и всей структуры.
А главный тренер - это носитель, и человек который воплощает стратегическую линию клубной мысли на футбольном поле . И пока внутри клубной структуры не будет этих футбольных менеджеров ничего долгосрочного и стабильного ждать не приходится. И тому есть яркое подтверждение - команда Спартак, где давно уже нет таких людей, отсюда и такие результаты.
Дело вообще совершенно в другом. А самое главное - это квалификация всего менеджерского состава Локомотива, от которого и зависит всё то что творится в команде, и с работой всего футбольного хозяйства, клубной стратегии, и всей структуры.
А главный тренер - это носитель, и человек который воплощает стратегическую линию клубной мысли на футбольном поле . И пока внутри клубной структуры не будет этих футбольных менеджеров ничего долгосрочного и стабильного ждать не приходится. И тому есть яркое подтверждение - команда Спартак, где давно уже нет таких людей, отсюда и такие результаты.
Логично, что хочешь перейти в Локо, но Юр Палычем не прикрывайся.
Просто говори, что хочешь желать удачи поездатой команде)
Логично, что хочешь перейти в Локо, но Юр Палычем не прикрывайся.
Просто говори, что хочешь желать удачи поездатой команде)