Оздоев: «Самая большая потеря „Локомотива“ — Юрий Сёмин»

Полузащитник «Зенита» поделился мыслями о «Локомотиве», за который выступал с 2010 по 2015 год.

«Локомотив» — гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идёт перестройка, но они всё равно остаются боевой единицей чемпионата. По мне, самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Павлович Сёмин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» — добротная команда, с которой интересно играть.

Главная особенность Сёмина? Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше. Любой разговор с ним — это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата.

Никогда игра против «Локомотива» не была для меня особенной. Я ушёл из клуба, сохранив хорошие отношения. До сих пор дружу с парнями, с которыми играл, прекрасно отношусь к клубу, который поверил в меня и дал мне шанс. Всегда желаю «Локомотиву» удачи, кроме случаев, когда играю против него.