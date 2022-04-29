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Оздоев: «Самая большая потеря „Локомотива“ — Юрий Сёмин»

вчера, 17:36

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о «Локомотиве», за который выступал с 2010 по 2015 год.

«Локомотив» — гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идёт перестройка, но они всё равно остаются боевой единицей чемпионата. По мне, самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Павлович Сёмин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» — добротная команда, с которой интересно играть.

Главная особенность Сёмина? Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше. Любой разговор с ним — это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата.

Никогда игра против «Локомотива» не была для меня особенной. Я ушёл из клуба, сохранив хорошие отношения. До сих пор дружу с парнями, с которыми играл, прекрасно отношусь к клубу, который поверил в меня и дал мне шанс. Всегда желаю «Локомотиву» удачи, кроме случаев, когда играю против него.

Ранее в «Зените» прокомментировали слухи о нежелании Оздоева продлевать контракт.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:49
я тоже так считаю
alexgurzan
alexgurzan ответ 4oKHyTa9 (раскрыть)
вчера в 21:20
.
4oKHyTa9
4oKHyTa9
вчера в 21:18
Что, Мага, приору не подарили и в Гранаду не получилось перейти?
Логично, что хочешь перейти в Локо, но Юр Палычем не прикрывайся.
Просто говори, что хочешь желать удачи поездатой команде)
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:20
Полностью согласен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:37, ред.
Ничто не вечно под луной. Всему своё время.

Дело вообще совершенно в другом. А самое главное - это квалификация всего менеджерского состава Локомотива, от которого и зависит всё то что творится в команде, и с работой всего футбольного хозяйства, клубной стратегии, и всей структуры.

А главный тренер - это носитель, и человек который воплощает стратегическую линию клубной мысли на футбольном поле . И пока внутри клубной структуры не будет этих футбольных менеджеров ничего долгосрочного и стабильного ждать не приходится. И тому есть яркое подтверждение - команда Спартак, где давно уже нет таких людей, отсюда и такие результаты.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:34
Гисдоли пришли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:19
Палыча предали и взяли фашиста, который в итоге предал весь Локо, поделом.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Палыча ушли((
Cat01
Cat01
вчера в 18:08
Это совершенно верно!
David Young
David Young ответ xydpnar82t43 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:05
Вы можете легко остаться на первом месте, Ваш главный конкурент идущий на втором месте должен очень изловчиться чтобы оказаться первым.

"Но не забывайте — незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение."
https://www.soccer.ru/rules

На этом просьба закончить этот разговор. Сожалею что так вышло, но правила есть правила. "г) Не более двух сообщений по одной теме;"
CTePx
CTePx
вчера в 17:46
Я тоже так считаю!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:37
Полностью согласен.
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