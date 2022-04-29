Тихонов: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть»

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о текущем уровне российского футбола.

Уровень усреднился. Есть одна команда – «Зенит», из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна. Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна.

Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть. Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть. Но есть команды и игры, которые ждёшь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду.