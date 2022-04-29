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Тихонов: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть»

сегодня, 14:17

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о текущем уровне российского футбола.

Уровень усреднился. Есть одна команда – «Зенит», из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна. Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна.

Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть. Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть. Но есть команды и игры, которые ждёшь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:13
Очень даже правильно сказал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:12
Не назвал эти 5-6 команд потому, что в их числе нет спартака.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:03
Меня не раздражает играют как умеют.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:48
Я вот не смотрю....Особенно срач тв с геничами чердаками и губрниевыми
альсато
альсато
сегодня в 14:35
а мне ВСЕ наши команды РПЛ нравятся-как играют...понятно, что Зенит тут смотрится особняком, но в других случаях-результат НЕПРЕДСКАЗУЕМ!)))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:24
Можно немного и похалявить.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:23
Я его понимаю)) Хорошо хоть меня не заставляют смотреть эти "битвы")))А вот еврокубки и АПЛ всегда смотрю))
David Young
David Young
сегодня в 14:23
Это Ваша личное дело что смотреть и как на это реагировать.
1 984
1 984
сегодня в 14:19
Издержки профессии...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:19
Ну что ты/
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