Малафеев поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» поделился ожиданиями от возможного варианта развития событий, при котором «Зенит» может стать чемпионом России в предпоследнем туре РПЛ в гостевом матче со «Спартаком».

Это было бы оригинально, а для болельщиков «Зенита» стало бы двойным праздником. Если не тройным, с учетом того, что «Спартак» на данный момент всего в трех очках от зоны стыковых матчей. Но я не думаю, что «Зенит» ради такого случая будет что-то «подгадывать». Тем более, есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить «Спартак» в «стыки» уже в ранге чемпиона. Как в свое время «Динамо» было отправлено в ФНЛ . Но давайте не будем бежать впереди «Локомотива» — у него петербуржцам тоже еще надо выиграть.