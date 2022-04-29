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Малафеев поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ

вчера, 15:42

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от возможного варианта развития событий, при котором «Зенит» может стать чемпионом России в предпоследнем туре РПЛ в гостевом матче со «Спартаком».

Это было бы оригинально, а для болельщиков «Зенита» стало бы двойным праздником. Если не тройным, с учетом того, что «Спартак» на данный момент всего в трех очках от зоны стыковых матчей. Но я не думаю, что «Зенит» ради такого случая будет что-то «подгадывать». Тем более, есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить «Спартак» в «стыки» уже в ранге чемпиона. Как в свое время «Динамо» было отправлено в ФНЛ. Но давайте не будем бежать впереди «Локомотива» — у него петербуржцам тоже еще надо выиграть.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:49, ред.
Это было бы красиво!
А ещё бы разгром был и спартачи чемпионский коридор устроили...
Cat01
Cat01
вчера в 16:03
Все ждут развязку
ДСА
ДСА
вчера в 15:46
И так ясно: Зенит - чемпион, Спартак не вылетит.
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