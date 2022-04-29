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Кавазашвили: «Возвращение Карреры может навредить „Спартаку“»

вчера, 16:20

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры о возможном возвращении в клуб.

Я не экстрасенс и не колдун. Не знаю, почему Каррера такое несет! Какие-то сплетни хитрого итальянца, а я профессионал, который в подобные вещи не верит. Это может навредить «Спартаку».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:25
Самая популярная и титулованная команда...в нижней части таблицы...
Разве можно ещё больше "навредить" ??
Да наверное если Спартак возглавит тренер даже не из футбола - и то он финиширует в пятёрке лидеров....
доктоР7
доктоР7
вчера в 23:07
Жалко деда, совсем из ума выжил...ГТ команды чемпиона выгнали, чемпионскую команду разогнали...Молодцы, мля...
протон
протон
вчера в 21:59
где есть Заремушка там не навредишь.
Boricku
Boricku
вчера в 20:14
Сашу Кокорева с Италии надо вертать
cska1948
cska1948
вчера в 19:20
Интересно, чем может навредить команде возвращение тренера который привёл эту команду к золотым медалям? Похоже, Кавазашвили сказал и сам не понял ЧТО.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:04
Карера просто прикололся!
112910415
112910415
вчера в 17:28
нельзя уже навредить
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:09
Возвращайся ты тогда Анзорчик))
drug01
drug01
вчера в 17:06
Надо пробовать...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:05
Хуже уже некуда
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:51
Куда уже вредить то. Анзорик
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Всё строго в очерёдности , по гороскопу !)))


Под строгим контролем Заремы !)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:47
Спартаку уже ничто не может навредить.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:31
Поработать дадим всем...но недолго)...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:28
Легенда Спартака гласит: "Надо менять тренера не реже чем два раза в год, а то скиснет на лавке".
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:24
Да дайте хоть кому-то уже поработать.
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