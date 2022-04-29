Кавазашвили: «Возвращение Карреры может навредить „Спартаку“»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова бывшего тренера «Спартака» о возможном возвращении в клуб.

Я не экстрасенс и не колдун. Не знаю, почему Каррера такое несет! Какие-то сплетни хитрого итальянца, а я профессионал, который в подобные вещи не верит. Это может навредить «Спартаку».