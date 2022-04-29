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Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%»

сегодня, 13:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов01.05.2022 в 14:00 Не начался

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от мачта «красно-белых» с «Крыльями Советов» в РПЛ.

Как болельщик, я очень хочу, чтобы «Спартак» победил. Как раз 1 числа нас позвали на стадион, где перед матчем пройдет чествование ветеранов. Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100%. Стыдно находиться на 9-10 строчке. Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ, поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне. Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего. Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая 8 лет подряд становилась чемпионом.

Ранее бывший игрок «Спартака» также высказался по данному поводу.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:28
выиграет, не выиграет Спартак, уже до фонаря..СПЕКСЯ Спартак в этом сезоне!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:25
Ничья тоже будет неплохо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:08
Доведут спартачи до греха старого человека.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:56
Только победа?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:40
Каждый хочет Победы...
sv_1969
sv_1969 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 13:38
И победят Крылья! И Анзор опять что то скажет про зюбу))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:34
После такой фразы от Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%
Точно - другого НЕТ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:30
В этом матче это будет сделать очень и очень проблематично.
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