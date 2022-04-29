Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от мачта «красно-белых» с «Крыльями Советов» в РПЛ .

Как болельщик, я очень хочу, чтобы «Спартак» победил. Как раз 1 числа нас позвали на стадион, где перед матчем пройдет чествование ветеранов. Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100%. Стыдно находиться на 9-10 строчке. Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ , поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне. Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего. Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая 8 лет подряд становилась чемпионом.