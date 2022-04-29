Самедов: «Если бы не травмы, Джано мог бы легко заиграть в Европе»

Бывший игрок сборной России считает, что бывший игрок «Спартака» , который скоро завершит карьеру, мог бы заиграть в Европе.

Джано очень давно мучают травмы. К сожалению, так и не смог до конца восстановиться, из-за чего, думаю, и последовало такое решение. Очень обидно. Он — большой талант, и травмы не дали полностью реализовать себя. Я видел, как Джано серьезно относился к восстановлению. Зря болельщики его ругают. Просто у него такой организм, и не все выдерживают большие физические нагрузки. Джано всегда был профессионалом.

Если бы не травмы, он мог бы легко заиграть в Европе. Испания идеально стилистически подходит. Джано скромный парень на людях, и, если сможет переломить эту черту, вполне может стать хорошим тренером.