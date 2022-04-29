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Самедов: «Если бы не травмы, Джано мог бы легко заиграть в Европе»

вчера, 15:56

Бывший игрок сборной России Александр Самедов считает, что бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе, который скоро завершит карьеру, мог бы заиграть в Европе.

Джано очень давно мучают травмы. К сожалению, так и не смог до конца восстановиться, из-за чего, думаю, и последовало такое решение. Очень обидно. Он — большой талант, и травмы не дали полностью реализовать себя. Я видел, как Джано серьезно относился к восстановлению. Зря болельщики его ругают. Просто у него такой организм, и не все выдерживают большие физические нагрузки. Джано всегда был профессионалом.

Если бы не травмы, он мог бы легко заиграть в Европе. Испания идеально стилистически подходит. Джано скромный парень на людях, и, если сможет переломить эту черту, вполне может стать хорошим тренером.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:03
Действительно очень талантливый игрок! Жаль, что не сложилась карьера.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:19
А мне Джано запомнился тем как в туалете прятался, что бы не лететь с командой на дальний Восток.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:16
Ещё один мощный эксперт по европе.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:11
Джано профессионал только организм слабенький.
makkie
makkie
вчера в 16:05
Щупленький и травматичный.
На уровне молодёжки всех сверстников и более старших товарищей рвал, забивая красивые мячи. Первое время в основе тоже надежды подавал. Но потом посыпались травмы... жаль, действительно мог вырасти к хорошего игрока. С мозгами и техникой у Джано всё в порядке было.

З.Ы. Помню, какой он гол отгрузил со штрафного Базелю в 1/8 ЛЕ, а Спартак тогда выиграл в гостях 3-2.
drug01
drug01
вчера в 16:02
Это верно сказал
David Young
David Young ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:56
Добрый день.

"Для каждого раунда (1 тур, 2 тур, 3 тур, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал) рейтинг формируется после окончания всех матчей раунда."

"При формировании рейтинга у каждого юзера берутся его семь лучших по очкам раундов (всего раундов 10)."
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