Самедов: «Если бы не травмы, Джано мог бы легко заиграть в Европе»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов считает, что бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе, который скоро завершит карьеру, мог бы заиграть в Европе.
Джано очень давно мучают травмы. К сожалению, так и не смог до конца восстановиться, из-за чего, думаю, и последовало такое решение. Очень обидно. Он — большой талант, и травмы не дали полностью реализовать себя. Я видел, как Джано серьезно относился к восстановлению. Зря болельщики его ругают. Просто у него такой организм, и не все выдерживают большие физические нагрузки. Джано всегда был профессионалом.
Если бы не травмы, он мог бы легко заиграть в Европе. Испания идеально стилистически подходит. Джано скромный парень на людях, и, если сможет переломить эту черту, вполне может стать хорошим тренером.
На уровне молодёжки всех сверстников и более старших товарищей рвал, забивая красивые мячи. Первое время в основе тоже надежды подавал. Но потом посыпались травмы... жаль, действительно мог вырасти к хорошего игрока. С мозгами и техникой у Джано всё в порядке было.
З.Ы. Помню, какой он гол отгрузил со штрафного Базелю в 1/8 ЛЕ, а Спартак тогда выиграл в гостях 3-2.
На уровне молодёжки всех сверстников и более старших товарищей рвал, забивая красивые мячи. Первое время в основе тоже надежды подавал. Но потом посыпались травмы... жаль, действительно мог вырасти к хорошего игрока. С мозгами и техникой у Джано всё в порядке было.
З.Ы. Помню, какой он гол отгрузил со штрафного Базелю в 1/8 ЛЕ, а Спартак тогда выиграл в гостях 3-2.