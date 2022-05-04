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Сумма выкупа Тодоровича для «Ахмата» составит менее 700 000 евро

вчера, 18:47

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, права на которого принадлежат «Зальцбургу», высказался о будущем своего клиента.

Пока ничего не решено. Мы разговаривали со спортивным директором «Ахмата», он сказал, что они будут ждать до окончания чемпионата. Так что узнаем все примерно за пять дней до конца сезона.

Хочет ли Дарко остаться в «Ахмате»? Конечно. Если «Ахмат» скажет, что они не готовы оставить Дарко, тогда будем думать, у нас есть варианты. Сейчас уже другие клубы начинают звонить, интересоваться, но наша главная цель — «Ахмат». Они решают.

[Речь идёт] Только о полном выкупе, да. Но сумма сейчас будет меньше [чем 700 000 евро], потому что у него остался год контракта с «Зальцбургом».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:21
За столько его точно не купят.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:06
Австрийцы будут возвращать свои деньги.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:48
Посмотрим что решат
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