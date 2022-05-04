Карраскаль: «Очень хотел бы, чтобы ЦСКА меня выкупил. В Москве мне хорошо»

Полузащитник хочет, чтобы ЦСКА выкупил его у «Ривер Плейта».

Цель – остаться здесь надолго. Но все зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА . И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.

С переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва – прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.

Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю.