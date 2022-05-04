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Карраскаль: «Очень хотел бы, чтобы ЦСКА меня выкупил. В Москве мне хорошо»

вчера, 10:49

Полузащитник Хорхе Карраскаль хочет, чтобы ЦСКА выкупил его у «Ривер Плейта».

Цель – остаться здесь надолго. Но все зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.

С переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва – прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.

Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:20
Значит надо выкупать ..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:02
может и выкупят,если понравится его игра.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:21
Поможешь в тройке остаться купят
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:18
Хорхе ещё достаточно молод и будет расти, прогрессировать, было бы здорово если бы он остался.Но и от Хорхе нужны усилия и реальный рост в игре.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:41
Играть надо хорошо
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:30
Контракт выкупят, а потом Бразилия санкции введет... Можно будет уходить бесплатно.
Cat01
Cat01
вчера в 11:25
Значит надо играть ещё лучше
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:24
Если желание обоюдное, то надо подписывать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:18
Посмотрим что получится
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:09
Привет soccer.ru! Снова выиграл футболку, в апреле. Очень хотелось бы получить ее в мае. Это я на всякий случай напомню, чтобы потом не ответили, что: "Мы уже отправили за апрель". Теперь все, в конце этого месяца посмотрим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:03
Ну и хорошо 👍.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:57
Может быть.
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