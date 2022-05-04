Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» начал поиски нового голкипера

вчера, 14:23

Руководство «Зенита» решило укрепить вратарскую линию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком (летом заканчиваются контракты, в продлении «сине-бело-голубые» сомневаются) «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».

Все новости
«Динамо» интересуется защитником «Црвены Звезды»
Вчера, 20:31
СлухиЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета
Вчера, 20:14
СлухиСтало известно, кто может заменить Шиманьски и Моро в «Динамо»
Вчера, 19:38
Сумма выкупа Тодоровича для «Ахмата» составит менее 700 000 евро
Вчера, 18:47
СлухиУткин не останется в «Ахмате» на следующий сезон
Вчера, 17:43
Ломаев: «Я в шорт-листе „Зенита“? Без понятия»
Вчера, 15:52
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 21:59
А вам, уважаемый, известно, что Сочи и КС команды из верхней половины таблицы. Более того Сочи претендент на медали и насколько мне память не изменяет дёрнул и Зенит легко и непринуждённо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
    msa79
    msa79 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Все ведущие команды РПЛ, как и в других странах, "ослабляют" клубы второй половины чемпионата. А потраченные деньги Газпрома считайте госсубсидией бюджетным клубам.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:21
    А я бы в свою команду Худякова взял. Увидите, о нём ещё заговорят.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Слишком много зависти и обиды, что такое счастье досталось именно Зениту, а не ЦСКА, например. Но, ведь, ничто не вечно под луной. Будут другие времена и другая зависть и обида, но дело в том, что они будут всегда, они родились вместе с человеком и они вечны.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:31
    А ничего, что это "подыскивание вратаря" ослабит другие клубы? Может в этом цель Газпрома? Я ничего не имел бы против любых покупок, если бы их оплачивал Миллер, или Медведев из своего кармана. А покупка за гос счёт это нечестно по отношению к другим бюджетным клубам, которых большинство. А что если во главе Газпрома станет чиновник из Воронежа,или Ростова. Туда деньги потекут? А что мешает миллеру купить зенит подешевле, как стадион за 1 руб и вваливать туда деньги из своего нехилого кармана?
    pomor45
    pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:22
    И думать нечего: роль вратаря в Зените за счёт более сильного состава менее значимая, чем в других клубах. Они просто расслабляются, что является не только чисто человеческим, но и природным фактором: физическое тело, энергетический процесс и пр. всегда стремятся к положению, в котором затраты будут минимальными.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    Это и есть самое существенное основание подыскать вратаря понадёжнее имеющихся. Сейчас недочёты вратарской линии с запасом компенсируются силой состава, в основном за счёт легов. Уход легов вызовет необходимость усиления состава россиянами и в первую очередь вратарями.
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    вчера в 19:44
    Крицюк, по-моему, явно не хуже этих голкиперов...
    Alexnvr
    Alexnvr
    вчера в 19:15
    "«Зенит» начал поиски нового голкипера". Я думаю Зениту надо искать нового тренера. Как игрок Семак был отличный, как тренер - не буду материться. Из года в год Семак показывал в ЕК свою тренерскую мысль. Ну сколько можно? Думаю что для Семака не участие в ЕК это спасительная соломинка.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:03
    Хороший голкипер не помешает.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:48
    Буффон хочет ещё поиграть до 50 лет, Навас сидит на лавке в ПСЖ да ещё много кого можно купить сейчас легов будет 13 так что вратаря можно и иностранного только без еврокубков никто в Россию не поедет
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 18:36
    Дружище я несколько раз писал, и буду писать, проблема у Зенита, это вратарский позиция.Есть предложение купите кипер из Африки.)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 18:26
    ".... сегодняшний состав полевых игроков Зенита... на голову выше всех остальных".. Из всех этих "на голову выше остальных" только Сантос твердо сказал что останется, видимо потому, что он в Европе никому не нужен. А остальные без ЕК не останутся, агенты поработают точно. Так что будем подождать
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 18:09
    Самая проблемная позиция в зените. Если бы не квалифицированные защитники то голов было бы очень много.
    dok66
    dok66
    вчера в 17:47
    Своих надо готовить .
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 17:35
    От несчастий в еврокубках ,голкипер не спасет,а для внутреннего чемпионата и эти сгодятся!!! То скорее деньги девать некуда!!! Всеравно евро кубки пролетают,скорее не на один год, а на годы!!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:32
    А чем старые не устраивают.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 17:05
    Из тех кого перечислили в статье самый нормальный вариант это Илья Лантратов. Он и играет хорошо, и пенальти неплохо берет
    А вообще мечтой Зенита и идеальным вариантом стало бы подписания Матвея Сафонова! На мой взгляд самый сильный вратарь в России на данный момент
    Cympak-05
    Cympak-05
    вчера в 16:32
    Можно взять Дюпина или Беленова. На один сезон основным и несколько сезонов ещё запасными хватит с лихвой
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    вчера в 16:26
    Все пятеро голкиперы примерно одного уровня - середняка РПЛ
    ASSminog12
    ASSminog12
    вчера в 16:10
    Надо Одоевского на лето к бабушке отправить, чтоб он мясом оброс и будет кипер. А то я когда его впервые увидел аж жалко стало, какой то он для такой контактной позиции еще хлипковатый
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:07, ред.
    С окончанием футбольной карьеры Славы Малофеева в питерской команде так и не появился вратарь, способный играть на стабильно высоком уровне, как в РПЛ, так и в Еврокубках. И если для внутреннего пользования слабое мастество нынешних голкиперов нашего чемпиона компенсируется добротной атакой, то в Европе этого недостаточно, и питерцы всякий раз терпят неудачу.

    Любой из трех озвученных в новости вратарей аж бегом побежит в клуб из берегов Невы, а их собственники будут не прочь заработать на них неплохие деньги. Но вот стоит ли сейчас совершать такую сделку?

    Сегодня, когда наш футбол незаслуженно отстранили от всех международных турниров, может стоит для матчей в РПЛ присмотреться и подтянуть перспективного вратаря из молодежки, ведь сегодняшний состав полевых игроков главной команды Газпрома на голову выше всех остальных, и значит молодому голкиперу будет легче адаптироваться к нашему чемпионату.

    Прошу не браниться сильно, это только ИМХО, а там как знать.

    Болейте за своих, а не против чужих!
    ABir
    ABir
    вчера в 16:06
    Нормальная практика - поиск нового игрока или тренера после решения турнирных задач сезона. Не нормальная - начинать поиски при нерешенных задачах до окончания сезона.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:50
    Надо брать всех троих. Каких то 60-80 млн - сущие пустяки для Газпрома и они в Питере. При этом, и никому не достанутся, и ослябят клубы. Беспроигрышный вариант.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 15:09
    Не не! Лантратова не стоит рассматривать! Пусть остаётся в Химках!
    msa79
    msa79
    вчера в 15:09
    Всех троих взять, а там, через игры, станет понятно кого оставить, а кого перепродать.
    Сейчас на рынке РПЛ нет какого то выдающегося кипера для Зенита, Сафонов и тот с натяжкой, тем более не продаётся.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:56
    А как же Малафеев ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:54
    Я за Лантратова...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:41
    Крицюк и Кержаков так-то достаточно добротные голкиперы. Нужно, наверное, подумать, почему каждый голкипер, хорошо зарекомендовавший себя в других клубах, от Лунева до Крицюка, начинает в "Зените" косячить.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     