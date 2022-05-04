«Зенит» начал поиски нового голкипера

Руководство «Зенита» решило укрепить вратарскую линию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком (летом заканчиваются контракты, в продлении «сине-бело-голубые» сомневаются) «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».
Любой из трех озвученных в новости вратарей аж бегом побежит в клуб из берегов Невы, а их собственники будут не прочь заработать на них неплохие деньги. Но вот стоит ли сейчас совершать такую сделку?
Сегодня, когда наш футбол незаслуженно отстранили от всех международных турниров, может стоит для матчей в РПЛ присмотреться и подтянуть перспективного вратаря из молодежки, ведь сегодняшний состав полевых игроков главной команды Газпрома на голову выше всех остальных, и значит молодому голкиперу будет легче адаптироваться к нашему чемпионату.
Прошу не браниться сильно, это только ИМХО, а там как знать.
Болейте за своих, а не против чужих!
Любой из трех озвученных в новости вратарей аж бегом побежит в клуб из берегов Невы, а их собственники будут не прочь заработать на них неплохие деньги. Но вот стоит ли сейчас совершать такую сделку?
Сегодня, когда наш футбол незаслуженно отстранили от всех международных турниров, может стоит для матчей в РПЛ присмотреться и подтянуть перспективного вратаря из молодежки, ведь сегодняшний состав полевых игроков главной команды Газпрома на голову выше всех остальных, и значит молодому голкиперу будет легче адаптироваться к нашему чемпионату.
Прошу не браниться сильно, это только ИМХО, а там как знать.
Болейте за своих, а не против чужих!