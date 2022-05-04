«Зенит» начал поиски нового голкипера

Руководство «Зенита» решило укрепить вратарскую линию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком (летом заканчиваются контракты, в продлении «сине-бело-голубые» сомневаются) «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».