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Ломаев: «Я в шорт-листе „Зенита“? Без понятия»

вчера, 15:52

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на слухи, что он может перейти в «Зенит».

Я в шорт-листе «Зенита»? Без понятия, только от вас узнал сейчас. В клубе никакой информации мне не предоставляли.

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Все комментарии
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 19:48, ред.
на самом деле ломаев хороший вратарь, ему всего 23 года (по меркам нашего чемпиона это довольно молодой), при этом он довольно хорошо выступал даже с лидерами чемпионата.

да, были ошибки, но это ошибки на решениях которые в принципе были оправданы, но из-за не опытности приводили к голам, пофиксить это и все будет ок.

при этом очень заметно что он очень хорошо руководит защитой, стенкой, прям почти всегда, прям орет, да, зачастую его не слушают, но когда наберется уверенности будет проще, и довольно хорошо играет ногами.

вообщем у меня нет сомнений, что если если с ним не продлят контракт к зиме, то будут предложения с вкусными цифрами и он покинет кс как соболев, сергеев и другие.
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 19:37
крылья судя по всему инкубатор подготовки игроков для зенита и спартака))
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:35
Воротник Зени нужен
memphis
memphis
вчера в 17:50
Ваня, не глупи...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:48
Опять из Крыльев ? А своих нет что ли ?
David Young
David Young
вчера в 17:08
Значит это вполне возможно лишь слухи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
А то ещё ничего не значит...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:23
Купили не глядя !
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:10
Почему бы и нет
makkie
makkie
вчера в 16:04, ред.
Талантливый паренёк.
Зенит может получить вратаря на долгие годы. Если конечно Ломаев не будет финтить в центре поля )))

Хуже Кержакова и Крицюка трудно найти вратарей.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:59
Зарплатой они заманят кого угодно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:54
Можно так сказать.
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