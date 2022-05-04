Ломаев: «Я в шорт-листе „Зенита“? Без понятия»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на слухи, что он может перейти в «Зенит».
Я в шорт-листе «Зенита»? Без понятия, только от вас узнал сейчас. В клубе никакой информации мне не предоставляли.
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на слухи, что он может перейти в «Зенит».
Я в шорт-листе «Зенита»? Без понятия, только от вас узнал сейчас. В клубе никакой информации мне не предоставляли.
да, были ошибки, но это ошибки на решениях которые в принципе были оправданы, но из-за не опытности приводили к голам, пофиксить это и все будет ок.
при этом очень заметно что он очень хорошо руководит защитой, стенкой, прям почти всегда, прям орет, да, зачастую его не слушают, но когда наберется уверенности будет проще, и довольно хорошо играет ногами.
вообщем у меня нет сомнений, что если если с ним не продлят контракт к зиме, то будут предложения с вкусными цифрами и он покинет кс как соболев, сергеев и другие.
да, были ошибки, но это ошибки на решениях которые в принципе были оправданы, но из-за не опытности приводили к голам, пофиксить это и все будет ок.
при этом очень заметно что он очень хорошо руководит защитой, стенкой, прям почти всегда, прям орет, да, зачастую его не слушают, но когда наберется уверенности будет проще, и довольно хорошо играет ногами.
вообщем у меня нет сомнений, что если если с ним не продлят контракт к зиме, то будут предложения с вкусными цифрами и он покинет кс как соболев, сергеев и другие.