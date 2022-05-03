Матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова

«Химки» могут сыграть со «Спартаком» без зрителей.
После матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) гендиректор подмосковного клуба Владимир Габулов вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.
За эти действия «Химки» могут наказать проведением домашнего матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура РПЛ без зрителей, либо на нейтральном стадионе, сообщает источник.
«Химки» примут «Спартак» 21 мая.
Вдобавок, судейство было четким, по красной и пенальти нужно предъявлять конкретным двум игрокам, которые жестко подвели команду.
Вдобавок, судейство было четким, по красной и пенальти нужно предъявлять конкретным двум игрокам, которые жестко подвели команду.