Матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова

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вчера, 12:57

«Химки» могут сыграть со «Спартаком» без зрителей.

После матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) гендиректор подмосковного клуба вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

За эти действия «Химки» могут наказать проведением домашнего матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура РПЛ без зрителей, либо на нейтральном стадионе, сообщает источник.

«Химки» примут «Спартак» 21 мая.