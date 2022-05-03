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Матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова

вчера, 12:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак21.05.2022 в 17:00 Не начался

«Химки» могут сыграть со «Спартаком» без зрителей.

После матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) гендиректор подмосковного клуба Владимир Габулов вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

За эти действия «Химки» могут наказать проведением домашнего матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура РПЛ без зрителей, либо на нейтральном стадионе, сообщает источник.

«Химки» примут «Спартак» 21 мая.

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Все комментарии
ол
ол
вчера в 23:44
Вот это новость. Причем здесь болельщики??? Это даже не поддается никакому объяснению. Виновным администативку. Вот такими даже предположениями футбол теряет всякую привлекательность.
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:25
Как бы для болельщиков. Не заявишь же, что для отмывания и распила бабок.
Futurista
Futurista
вчера в 18:09
Причем тут болельщики зенита?)...
VIC2
VIC2
вчера в 17:41
Просто надо, чтобы Спартак выиграл
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:05
Болельщики тут ни при чем. Опять же вспоминается песня...
Сергей19
Сергей19
вчера в 16:58
Зачем лишать футбола болельщиков, они чем виноваты. Дайте штраф громандный этому Габулову и лишите его посещать матчи на весь следующий сезон.
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 16:17
хулиган
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:12
Наш маразм крепчает
санек002
санек002
вчера в 16:04
А ЗРИТЕЛИ ТО ПРИ ЧЕМ?ЕРУНДА КАКАЯ ТО
112910415
112910415
вчера в 15:45
а болельщики-то чем виноваты ?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:36
Когда Зарема вылезет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
Какой Серёжа...??
Семак уже 4-й день в отпуске....
То что в Москву приедет поздравительный (с юбилеем) состав Зенита (4-й дубль 3-й команды Питера)...будет приятным бонусом...нечего вам силы зря перед Кубком тратить...
Вон Бавария не напрягается после чемпионства...уже влетела 1:3 Майнцу..)))
А Зенит...как стало известно из последних достоверных источников (Сутормин news) - оказывается полной копией Баварии....и тоже значит забил на все 3 оставшихся матча...))
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:11
Ну спасибо!!! Подцуропил блин!!!
ABir
ABir
вчера в 14:55
И у Габулова с возрастом нервы не к черту
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:44
Поддержу большинство высказавшихся : футбол - это для болельщиков. Вовку надо вздрючить по полной , а болельщиков оставить в покое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:37
нам ещё Серожу возить на Спартак арене
dok66
dok66
вчера в 14:18
Уфу сливают ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:18
Какое отношение имеют к этому инциденту зрители?

Или у кого то сверкнули мыслишки, во тьме, .... натравим болельщиков....

Ночь...., подъезд...., выкрученная лампочка....., арбитр....?

Будем надеяться это просто эмоции товарища Габулова.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:10
Чтоб от Веллитона в нос не получать.
старина
старина
вчера в 14:03
    mat73
    mat73
    вчера в 14:00
    А при чем тут Спартак?
    STVA 1
    STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Причем тут это? Или у нас до этого в судейскую не бегали? А понял! По методичке строчим)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:47
    Футбол все таки для болельщиков.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:44
    Из-за отсутствия международных контактов вскоре совсем озвереем. Нисколько в этом не сомневаюсь.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:39
    это тот, что был вратарём? ужас, какой идиот мог поставить 56а на такую должность?
    memphis
    memphis
    вчера в 13:28
    Пошёл спросить почему не судил как с Крыльями? Увы, не все хотят на полиграф
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:22
    При чем тут болельщики? Зашел в судейскую, дайте Габулову на год запрет на работу в футболе. Менеджеры клубов не имеют права влиять на судей, это надо жестко пресекать.

    Вдобавок, судейство было четким, по красной и пенальти нужно предъявлять конкретным двум игрокам, которые жестко подвели команду.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:21, ред.
    Проще сразу победу Спартаку присудить....
    И Габулову урок...и Спартаку спокойно готовиться к финалу Кубка в Лужниках........
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:17
    Во-первых, причём здесь зрители? Наказывайте самого Габулова, рублём или дисквалификацией.
    Во-вторых, и это самое интересное, почему именно на 30 тур?
    Ждать матча филиала с хозяином? Похоже на заказ Федуна...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:15
    Истинное решение во благо футбола! Болельщики то какое к этому отношение имеют? Где, блин, связь? Оштрафуйте и дисквалифицируйте Габулова, снимите очки... Без четырёх дисквалифицированных игроков, да ещё и без зрителей. Габулова не вовремя эмоции захлестнули конечно. На кой черт он поперся туда?Химари со дна вылазят, а он их обратно топит.
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