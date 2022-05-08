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Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ

сегодня, 17:36

Стало известно, что новым президентом Российской Премьер-Лиги может стать гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. Данная информация появилась на фоне слухов о возможном уходе с этой должности Ашота Хачатурянца.

На данный момент клубы не приняли решения по поводу нового руководителя лиги. В пятницу в офисе РПЛ состоялось заседание Правления РПЛ, в котором принял участие и Хачатурянц — был поднят вопрос титульного спонсорства на следующий четырехлетний цикл. В то же время, если Хачатурянц примет решение уйти, большая группа клубов предложит на данный пост Ахмеда Айдамирова.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:12
Назначат, никуда не денутся. Правление прекрасно осведомлено, что за спиной кандидата маячит тень отца Гамлета, т.е. главы Чечни, а это чревато непредсказуемыми последствиями в случае, если г-н Айдамиров не пройдёт.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:44
Может, пусть попробует. Нелёгкое это дело.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:49, ред.
Правильное решение. Пора уже менять в корне всю эту шайку - лейку , бесполезных чинуш .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:26
Если РПЛ не идёт в гору, то гора идёт к Ахмеду?
Искьюзме.. к Ахмату?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:56
Почему бы и нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:55
Вполне себе хороший вариант
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:54
понятно
настолько многонациональное государство, что профукали свой футбол и теперь управляют им наши друзья!
memphis
memphis
сегодня в 17:42
Считай решено, учитывая новые веяния
beefs
beefs
сегодня в 17:39
Столичным футбол стал неинтересен...
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