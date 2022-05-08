Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ

Стало известно, что новым президентом Российской Премьер-Лиги может стать гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. Данная информация появилась на фоне слухов о возможном уходе с этой должности Ашота Хачатурянца.
На данный момент клубы не приняли решения по поводу нового руководителя лиги. В пятницу в офисе РПЛ состоялось заседание Правления РПЛ, в котором принял участие и Хачатурянц — был поднят вопрос титульного спонсорства на следующий четырехлетний цикл. В то же время, если Хачатурянц примет решение уйти, большая группа клубов предложит на данный пост Ахмеда Айдамирова.
Искьюзме.. к Ахмату?
Искьюзме.. к Ахмату?