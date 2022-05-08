Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ

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сегодня, 17:36

Стало известно, что новым президентом Российской Премьер-Лиги может стать гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. Данная информация появилась на фоне слухов о возможном уходе с этой должности Ашота Хачатурянца.