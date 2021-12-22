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РПЛ опубликовала полные итоги заключительного в 2021 году общего собрания

вчера, 15:38

Сегодня, 22 декабря, состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания Российской Премьер-Лиги.

На встрече руководители РПЛ и клубов обсудили следующие темы:

О тендере среди букмекеров

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам, что Лига проведёт тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнёром. Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнёр БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.

О распределении расходов и доходов между клубами

Общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон 2021/22. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы VAR, разработка календаря РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.

О дефиците бюджета АФК «РПЛ»

На заседании руководство РПЛ озвучило основные причины, из-за которых сформировался дефицит бюджета организации: это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимые инвестиции в IT-инфраструктуру РПЛ.

Лига предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом РПЛ компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации.

О датах 22-го тура РПЛ

На предыдущем заседании 22 ноября Общее собрание поддержало предложение РФС о переносе 22-го тура РПЛ с марта, чтобы обеспечить сборной России подготовку к стыковым матчам за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Из всех предложенных вариантов клубы большинством голосов выбрали перенос тура на 3-5 мая.

О поправках в Регламент РФС по разрешению споров

Как и на заседании 22 ноября, клубы обсудили поправку, позволяющую отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Руководители согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в Палате по разрешению споров и Комитете по статусу игроков, а цель поправок – исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение её в исключительных случаях.

Предложение было одобрено большинством голосов. Соответствующее обращение от имени РПЛ будет передано в РФС.

Об интеграции «Национального центра спортивного арбитража»

Клубы в целом поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд – «Национальный центр спортивного арбитража» – и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов, Дисциплинарный регламент РФС).

Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:05
Лучше бы молча открыли бутылки и напились до беспамятства. Всё равно толк вышел бы одинаковый.
vovinho11
vovinho11
вчера в 17:14
Молодцы, что ничего не понятно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:20
Ничего не понял, но было интересно...
протон
протон
вчера в 15:47
Пилите, Шура пилите... (с)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:43
Как много всего не нужного.
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