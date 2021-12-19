Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. На нём обсудят 5 тем

Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заключительное заседание в 2021 году начнётся в 12:00 в офисе РПЛ .

В повестку собрания включены пять тем.

1. Распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.

2. Дефицит бюджета АФК « РПЛ ».

3. Даты проведения 22-го тура РПЛ .

4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров.