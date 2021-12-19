Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. На нём обсудят 5 тем

Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Заключительное заседание в 2021 году начнётся в 12:00 в офисе РПЛ.
В повестку собрания включены пять тем.
1. Распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.
2. Дефицит бюджета АФК «РПЛ».
3. Даты проведения 22-го тура РПЛ.
4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров.
5. Рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража, а также по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов и Дисциплинарный регламент РФС.
Могли бы и покреативить...
1.Распределение доходов между участниками заседания от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.
2. Делёж бюджета АФК «РПЛ».
3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению пьяных споров на данном корпоративе.
4.Танцы,пляски,конкурсы,викторины,фуршет.
5.Сжигание чучела "Лимит".
6.Салют,фейерверки.
7.22 тур РПЛ.
Могли бы и покреативить...
1.Распределение доходов между участниками заседания от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.
2. Делёж бюджета АФК «РПЛ».
3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению пьяных споров на данном корпоративе.
4.Танцы,пляски,конкурсы,викторины,фуршет.
5.Сжигание чучела "Лимит".
6.Салют,фейерверки.
7.22 тур РПЛ.
Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
на общем собрании рассматривают вопросы, а темы рассматривают на сходках и стрелках...
хотя, это ОС чистая сходка смотрящих - раньше грузины рулили сейчас армяне - вся разница...
на общем собрании рассматривают вопросы, а темы рассматривают на сходках и стрелках...
хотя, это ОС чистая сходка смотрящих - раньше грузины рулили сейчас армяне - вся разница...
Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
На примере матча Зенит - Краснодар прекрасно видно что ВАР работает в РПЛ только на одну команду и вмешивается даже там где по регламенту не имеет права!
И если следовать все тому же регламенту ФИФА, то это означает что судьей была допущена техническая ошибка и матч Зенит - Краснодар должен быть переигран!
На примере матча Зенит - Краснодар прекрасно видно что ВАР работает в РПЛ только на одну команду и вмешивается даже там где по регламенту не имеет права!
И если следовать все тому же регламенту ФИФА, то это означает что судьей была допущена техническая ошибка и матч Зенит - Краснодар должен быть переигран!
6. ДокОле...
6. ДокОле...