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Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. На нём обсудят 5 тем

вчера, 16:04

Общее собрание РПЛ состоится 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заключительное заседание в 2021 году начнётся в 12:00 в офисе РПЛ.

В повестку собрания включены пять тем.

1. Распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.

2. Дефицит бюджета АФК «РПЛ».

3. Даты проведения 22-го тура РПЛ.

4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров.

5. Рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража, а также по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов и Дисциплинарный регламент РФС.

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Все комментарии
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 08:05
Да на пьянку причина нужна ...)))
112910415
112910415
сегодня в 06:53
всемирно-историческое событие
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:29
Скучный корпоратив намечается...

Могли бы и покреативить...

1.Распределение доходов между участниками заседания от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.
2. Делёж бюджета АФК «РПЛ».
3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению пьяных споров на данном корпоративе.
4.Танцы,пляски,конкурсы,викторины,фуршет.
5.Сжигание чучела "Лимит".
6.Салют,фейерверки.
7.22 тур РПЛ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:31
А по лимиту???
протон
протон
вчера в 19:10
Где отчет ревизионной комиссии: "О распределении РФС средств полученных от штрафных санкций наложенных на футбольные клубы?"

Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:33
Решили Новый Год отметить в кругу своих. А 5 пунктов просто для галочки ( Обсуждали дескать).Это что, горящие темы ? Думаю нет. Простой междусобойчик за хорошие деньги от штрафов клубов))))))
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:56
Где самая важная тема отмена лимита...опять про лаве и попилы России ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42
А толк есть ??? Собрание ради собрания.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:26
Итоги распила засекретят определенно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:56
Доходы распределят и приступят к торжественной части сборища.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:55
Пусть решают.
berda2003
berda2003
вчера в 16:48
сначала доходы распределяют - потом дефицит бюджета обсуждают... класс.
на общем собрании рассматривают вопросы, а темы рассматривают на сходках и стрелках...
хотя, это ОС чистая сходка смотрящих - раньше грузины рулили сейчас армяне - вся разница...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:44
А итоги прошедшего года подвести?)
drug01
drug01
вчера в 16:44
Важные вопросы
ZIBO rock
ZIBO rock ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:40
Корпоративщица Газпрома и по совместительству председатель совета директоров Зенита, Илюхина, знает толк в фуршетах!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:40
Где отчет ревизионной комиссии: "О распределении РФС средств полученных от штрафных санкций наложенных на футбольные клубы?"

Неплохо бы заслушать и судейскую коллегию с докладом "О косяках допущенных судейскими бригадами и о повышении качества работы футбольной Фемиды"!?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:36
Пункт 6. Фуршет.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:36
Дефицит бюджета важней нежели проблемы с судейством и разная трактовка ВАР одних и тех же эпизодов!
На примере матча Зенит - Краснодар прекрасно видно что ВАР работает в РПЛ только на одну команду и вмешивается даже там где по регламенту не имеет права!
И если следовать все тому же регламенту ФИФА, то это означает что судьей была допущена техническая ошибка и матч Зенит - Краснодар должен быть переигран!
particular
particular
вчера в 16:21, ред.
Уместна ещё одна тема:
6. ДокОле...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Подготовка к Новому году...
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