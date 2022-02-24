РПЛ выступила с заявлением относительно судьбы 19-го тура

Представители Российской Премьер-Лиги прокомментировали возможную отмену 19-го тура РПЛ.
«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время»,- говорится в заявлении лиги.
Утром 24 февраля РФ начала военную спецоперацию на территории Украины. В 12 городах на юге России были закрыты аэропорты.