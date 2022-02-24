РПЛ выступила с заявлением относительно судьбы 19-го тура

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вчера, 11:04

Представители Российской Премьер-Лиги прокомментировали возможную отмену 19-го тура РПЛ .

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время»,- говорится в заявлении лиги.