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РПЛ выступила с заявлением относительно судьбы 19-го тура

вчера, 11:04

Представители Российской Премьер-Лиги прокомментировали возможную отмену 19-го тура РПЛ.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время»,- говорится в заявлении лиги.

Утром 24 февраля РФ начала военную спецоперацию на территории Украины. В 12 городах на юге России были закрыты аэропорты.

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Источник: championat.com
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