РПЛ приняла решение не переносить матч ЦСКА — «Арсенал»

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вчера, 16:02

Российская Премьер Лига ( РПЛ ) приняла решение не переносить матч 18-го тура ЦСКА — «Арсенал» Тула. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Делегат произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градусов. До этого сообщалось, что если температура окружающего воздуха ниже -15 градусов, делегат РПЛ должен запросить согласие на участие в матче от обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия.

Начало поединка запланировано на 16:30 мск.