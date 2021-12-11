РПЛ приняла решение не переносить матч ЦСКА — «Арсенал»

Российская Премьер Лига (РПЛ) приняла решение не переносить матч 18-го тура ЦСКА — «Арсенал» Тула. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Делегат произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градусов. До этого сообщалось, что если температура окружающего воздуха ниже -15 градусов, делегат РПЛ должен запросить согласие на участие в матче от обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия.
Начало поединка запланировано на 16:30 мск.
Бывает.....
Бывает.....
Futurista
ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
Сегодня 15:33
Тяжеловато некоторым армейцам будет мысленно вернуться с отпускного солнечного пляжа на Барбадосе на морозное московское поле)...
Futurista
ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
Сегодня 15:33
Тяжеловато некоторым армейцам будет мысленно вернуться с отпускного солнечного пляжа на Барбадосе на морозное московское поле)...
Судя по информации игроки Арсенала и не метались в отпуск)...собрались и поехали на игру...
И где здесь "мысленно вернуться"?
Это только тебе твои мысли понятны .. а после твоих высказываний не понятно ....чётче надо выражаться. ... .
Судя по информации игроки Арсенала и не метались в отпуск)...собрались и поехали на игру...
И где здесь "мысленно вернуться"?
Это только тебе твои мысли понятны .. а после твоих высказываний не понятно ....чётче надо выражаться. ... .
Вечно у вас виноваты все, кроме вас самих.
И кто бы пустил провокаторов на фанатку?)
Вечно у вас виноваты все, кроме вас самих.
И кто бы пустил провокаторов на фанатку?)
Включи логику.
Включи логику.
Выиграет Арсенал - скажет для ЦСКА боком вышли метания перед игрой......
Будет ничья - скажет обеим командам вышли боком метания перед игрой....)))
Выиграет Арсенал - скажет для ЦСКА боком вышли метания перед игрой......
Будет ничья - скажет обеим командам вышли боком метания перед игрой....)))
К измерительному прибору ещё бы мозгов не застуженных у некоторых и здравого смысла к букве закона...
К измерительному прибору ещё бы мозгов не застуженных у некоторых и здравого смысла к букве закона...