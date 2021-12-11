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РПЛ приняла решение не переносить матч ЦСКА — «Арсенал»

вчера, 16:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Российская Премьер Лига (РПЛ) приняла решение не переносить матч 18-го тура ЦСКА — «Арсенал» Тула. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Делегат произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градусов. До этого сообщалось, что если температура окружающего воздуха ниже -15 градусов, делегат РПЛ должен запросить согласие на участие в матче от обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия.

Начало поединка запланировано на 16:30 мск.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:32
буря в стакане воды
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Не главное с кем общался...главное что написал по данной теме...не повторяться же )...
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:23, ред.
Запутался с кем и как общался🤗
Бывает.....
berda2003
berda2003
вчера в 17:12
рпл: правильно, пусть эти недофутболисты замёрзнут к хренам собачьим, ведь на таганке в армянских кабинетах нам тепло...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:55
Правильное решение, знали когда календарь состовляли
YVG
YVG
вчера в 16:54
Арсеналу только победы!
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:53
Ну да)...это из другого моего коммента на эту же тему...

Futurista
ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
Сегодня 15:33
Тяжеловато некоторым армейцам будет мысленно вернуться с отпускного солнечного пляжа на Барбадосе на морозное московское поле)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:52
сыграли бы уж завтра
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
Ты написал .....

Судя по информации игроки Арсенала и не метались в отпуск)...собрались и поехали на игру...

И где здесь "мысленно вернуться"?
Это только тебе твои мысли понятны .. а после твоих высказываний не понятно ....чётче надо выражаться. ... .
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:33
Арсенал полагался на регламент РФС, а руководство ЦСКА на прогноз погоды от Гисметео...я же написал "мысленно вернуться")...Что непонятно то?)...
makkie
makkie ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 16:32
Ой, а это провокации были или фанаты цска никогда файеры не жгут?
Вечно у вас виноваты все, кроме вас самих.
И кто бы пустил провокаторов на фанатку?)
drug01
drug01
вчера в 16:32
Всё по графику
Cat01
Cat01
вчера в 16:31
Хорошо надо играть
makkie
makkie
вчера в 16:31
Ну вот, всего лишь -10 градусов. А кони чуть ли не о -20 писали )))
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Так и игроки ЦСКА по логике не могли метаться в отпуск ...а все сидели дома и ждали завтрашнего дня если у кого уже куплены билеты в отпуск. Сегодня никто из ЦСКА и не мог никуда улететь...билеты заранее покупаются только после 18 тура который у ЦСКА и Арсенала заканчивается сегодня.
Включи логику.
oFANATo
oFANATo ответ Железный Капут (раскрыть)
вчера в 16:26
Выиграет ЦСКА - скажет для Арсенала боком вышли метания перед игрой...
Выиграет Арсенал - скажет для ЦСКА боком вышли метания перед игрой......
Будет ничья - скажет обеим командам вышли боком метания перед игрой....)))
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:26
Судя по информации игроки Арсенала и не метались в отпуск)...собрались и поехали на игру...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 16:24
надеюсь. что провокаций с фаерами в этот раз не будет..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Вот и отлично!
Железный Капут
Железный Капут ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:22
Это другое - тут понимать надо
particular
particular
вчера в 16:21
Делегат с градусником - это монументально :))
К измерительному прибору ещё бы мозгов не застуженных у некоторых и здравого смысла к букве закона...
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:20, ред.
А игрокам Арсенала метания перед отпуском не....никак не могут оказаться боком? Только для игроков ЦСКА? Какое то однобокое твое высказывание.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:20
Оснований для переноса матча не нашлось, а на каком основании не допустили болельщиков на трибуны?
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 16:15
И это правильно и логично!
Сп62
Сп62
вчера в 16:12
Советников, но решает кто-то один. А вот кто он? Вопрос.
Futurista
Futurista
вчера в 16:11
Коням все эти метания между отпуском и игрой могут вылезти боком...
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 16:11
Кому-то нужны. Но не всегда в приоритете.
David Young
David Young
вчера в 16:10
Хорошо что так.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:09
Молодцы. Сутки трындели, что матч переносится, что холодно, что правоохранители против. 28 минут до матч - решаем играть. В нашем футболе болельщики вообще кому-нибудь нужны?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:09
В принципе можно было и на завтра перенести, будет намного теплее.
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