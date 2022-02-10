ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Хачатурянц: «РПЛ хочет помочь болельщикам облегчить получение Fan ID»

сегодня, 18:22

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию, согласно которой в ближайшее время состоится его встреча с сотрудниками клубов, отвечающими за работу с болельщиками. Основной темой совещания должно стать исполнение закона о Fan ID.

Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

РПЛ — это футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип. И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

Речь о том, как облегчить получение карты болельщика? Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга.

Все новости
РПЛ опубликовала полные итоги заключительного в 2021 году общего собрания
22 декабря 2021
ОфициальноОбщее собрание РПЛ состоится 22 декабря. На нём обсудят 5 тем
19 декабря 2021
РПЛ приняла решение не переносить матч ЦСКА — «Арсенал»
11 декабря 2021
РПЛ опубликовала официальное заявление по поводу фанатских протестов
03 декабря 2021
Хачатурянц: «Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ»
22 ноября 2021
Хачатурянц: «Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках»
22 ноября 2021
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:13
Просто не вводите эту дичь на матчах премьер лиги и все будут довольны.
А еще разрешите пиво и уберите 3 полосы ада, пардон 3 кордона досмотра до матча и периодически часовые ожидания после.
А лучше вообще полицию выгнать из чаши, но это даже для конченого оптимиста выглядит неадекватно...
Вот гарантирую, посещаемость вырастет.
протон
протон
сегодня в 21:11
РПЛ не может повлиять на принятие закона? Странная позиция. Лицемерная как минимум. У РПЛ мощное лобби, ведь клубы принадлежат богатым бизнесменам или госкомпаниям. Не нужно вешать лапшу на уши, что РПЛ тут в стороне и ни на что не влияет. РПЛ должна была заявить публично свою позицию, жестко её отстаивать. Но вам спустили сверху решение, пролоббированное силовиками, и вы закрыли свои рты.
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:36
Для чего это всё затевалось, для футбола или для контроля, не мне судить. Я не присутствовал на создании, обсуждении и решении этого проекта. А судить, опираясь на предположения, не в моих правилах. И что там ВСЕ понимают мне неведомо. Я всегда говорю от себя. А насчёт контроля, как я понимаю, все и так уже под тотальным контролем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ soccer_admin (раскрыть)
сегодня в 20:18
Я могу описать, но точных обстоятельств не помню. Факт, что просто в один момент при обращении к ресурсу отображается пустая страница и ответ сервера Error 400: Request Headers Too Large. Всего за последние две недели два раза было. Помогает только удаление куков.
soccer_admin
soccer_admin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:52
Все же опишите мне
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 19:14
.
Naherger
Naherger
сегодня в 19:13
Они надеяться,что люди шутят о бойкоте,наивные.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:03
FAN ID - это законопроект, сделанный по северокорейским лекалам:
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:55
Так и них и не спрашивают, хотят они или нет, и это вообще не ради футбола затевалось. Просто люди должны быть под контролем.

И, конечно, все понимают, что сидевший полгода с языком в пятой точке Хачатурянц и наконец вылезший сделать вид, что он с болельщиками при том, что реально он даже не попробовал официально наладить диалог с властью, когда было еще время это сделать, так и сидел потому, что понимал, что рискнув что-то сказать против FanID он бы очень быстро освободил пост.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ soccer_admin (раскрыть)
сегодня в 18:43
Так David Young написал, что уже все исправлено. Но у меня другой баг есть еще. Часто пропадает фокус с формы набора комментария и приходится мышкой тыкать, чтобы вернуть. При этом иногда страница прокручивается вниз еще до конца сама, а иногда нет (просто фокус пропадает). Но при этом еще редко, но можно огромный комментарий написать, и фокус не пропадёт.
soccer_admin
soccer_admin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:26
Можете подробно описать, где на какой странице, после какого действия?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:25
Хоть что-то.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:24
Если хотите запустить этот проект, поговорите с фанатами и найдите общий язык.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100