Хачатурянц: «РПЛ хочет помочь болельщикам облегчить получение Fan ID»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию, согласно которой в ближайшее время состоится его встреча с сотрудниками клубов, отвечающими за работу с болельщиками. Основной темой совещания должно стать исполнение закона о Fan ID.

Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

РПЛ — это футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип. И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

Речь о том, как облегчить получение карты болельщика? Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга.