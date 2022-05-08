Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Слуцкий: «Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет смысла»

сегодня, 21:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении своей команды в матче с «Локомотивом» (0:1).

У нас в обойме 10-11 игроков. Представьте, когда у вас костюм в заплатках. Вот когда-то они разлетаются. В недельном цикле мы больше лечим футболистов, чем готовим к матчам. Это причина таких перепадов в игре. Для того чтобы играть стабильно, надо иметь запас прочности. У нас такого нет.

Очень сложная ситуация. У нас есть футболисты, которые не тренируются и выходят играть. Сегодня ребята молодцы, могу их только поблагодарить. Опускаются руки? Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет никакого смысла. Мы будем работать до конца.

Все новости
Ринат Билялетдинов: «В концовке „Рубин“ мог и отыграться»
Сегодня, 22:06
Булыкин: «„Локомотив“ приятно удивил молодёжью»
Сегодня, 21:59
Широков: «Осталось два тура до конца сезона, смысл Слуцкому уходить?»
Сегодня, 21:49
Божович: «Показали не лучшую свою игру»
Сегодня, 21:13
Левашов: «Весенний отрезок получается неоднозначным»
Сегодня, 21:06
Сторожук: «Наверное, закономерный результат»
Сегодня, 19:50
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:02
Ты уже сделал всё
санек002
санек002
сегодня в 22:01
ДА УЖ!РУБИНУ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 