Слуцкий: «Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет смысла»

Главный тренер «Рубина» высказался о поражении своей команды в матче с «Локомотивом» (0:1).

У нас в обойме 10-11 игроков. Представьте, когда у вас костюм в заплатках. Вот когда-то они разлетаются. В недельном цикле мы больше лечим футболистов, чем готовим к матчам. Это причина таких перепадов в игре. Для того чтобы играть стабильно, надо иметь запас прочности. У нас такого нет.

Очень сложная ситуация. У нас есть футболисты, которые не тренируются и выходят играть. Сегодня ребята молодцы, могу их только поблагодарить. Опускаются руки? Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет никакого смысла. Мы будем работать до конца.