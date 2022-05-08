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Левашов: «Весенний отрезок получается неоднозначным»

сегодня, 21:06

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением о выступлении команды в весенней части чемпионата.

После игры с «Ростовом» посмотрел обзор и сделал вывод, что мы обязаны были побеждать соперника. У нас было больше моментов, но опять подвела реализация и игра в обороне. Здесь нельзя винить кого-то одного, мы команда. Атаковать и обороняться должны все 11 футболистов, а не какая-то линия в отдельности. Весенний отрезок получается неоднозначным: если смотреть футбол не с вертолёта, то могу сказать, что команда никак не заслуживает 16-й строчки в турнирной таблице.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 21:18
В ФНЛ))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:13
Но кто-то должен быть последним.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:06
Победы впереди
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