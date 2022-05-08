Левашов: «Весенний отрезок получается неоднозначным»

Вратарь «Арсенала» поделился мнением о выступлении команды в весенней части чемпионата.

После игры с «Ростовом» посмотрел обзор и сделал вывод, что мы обязаны были побеждать соперника. У нас было больше моментов, но опять подвела реализация и игра в обороне. Здесь нельзя винить кого-то одного, мы команда. Атаковать и обороняться должны все 11 футболистов, а не какая-то линия в отдельности. Весенний отрезок получается неоднозначным: если смотреть футбол не с вертолёта, то могу сказать, что команда никак не заслуживает 16-й строчки в турнирной таблице.