Широков: «Осталось два тура до конца сезона, смысл Слуцкому уходить?»

Экс-футболист «Зенита» поделился впечатлениями от поражения «Рубина» в матче с «Локомотивом» (0:1).

Должен ли прямо сейчас Слуцкий сам уйти сейчас? Он же сказал, что никуда не собирается. Осталось два тура до конца сезона, смысл уходить? Скучный матч? Но в этом же виноват не только «Рубин». «Локомотив» еще с того года не сказать, что феерит после перестройки, а казанцы в затяжном пике уже давно. Мне то чего должно быть обидно, если «Рубин» вылетит? Это самому клубу и его болельщикам должно быть обидно, если команда покинет РПЛ .