Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Широков: «Осталось два тура до конца сезона, смысл Слуцкому уходить?»

сегодня, 21:49

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями от поражения «Рубина» в матче с «Локомотивом» (0:1).

Должен ли прямо сейчас Слуцкий сам уйти сейчас? Он же сказал, что никуда не собирается. Осталось два тура до конца сезона, смысл уходить? Скучный матч? Но в этом же виноват не только «Рубин». «Локомотив» еще с того года не сказать, что феерит после перестройки, а казанцы в затяжном пике уже давно. Мне то чего должно быть обидно, если «Рубин» вылетит? Это самому клубу и его болельщикам должно быть обидно, если команда покинет РПЛ.

Все новости
Ринат Билялетдинов: «В концовке „Рубин“ мог и отыграться»
Сегодня, 22:06
Булыкин: «„Локомотив“ приятно удивил молодёжью»
Сегодня, 21:59
Слуцкий: «Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет смысла»
Сегодня, 21:54
Божович: «Показали не лучшую свою игру»
Сегодня, 21:13
Левашов: «Весенний отрезок получается неоднозначным»
Сегодня, 21:06
Сторожук: «Наверное, закономерный результат»
Сегодня, 19:50
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:19
Сезон доиграет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:54
А какой смысл оставаться !??
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 