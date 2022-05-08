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Сторожук: «Наверное, закономерный результат»

сегодня, 19:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук высказался по поводу ничьей «быков» в матче против «Арсенала» (1:1).

В первом тайме были проблемы с моментами с игры? Может быть, футболисты нас не так поняли, очень много торопились, спешили, откуда-то появились длинные передачи. Откуда пришел гол? Мы были на мяче, последовала длинная передача, перехват, сами себе организовали угловой.

После перерыва вышли, опустили мяч вниз, было много хороших подходов, удары пошли. Имели несколько моментов. Качество газона одинаковое для обеих команд, но «Арсенал» более привычен к нему, мы адаптировались по ходу матча. На нашей арене газон, наверное, на порядок лучше, мяч не так «дробит», здесь сухое поле, не очень хорошего качества. Наверное, закономерный результат, в конце пошел навал, получили необязательное удаление.

Вышли молодые футболисты — Сухорученко и Пивоваров, нужно их поддержать. Пивоваров для дебюта сыграл неплохо, Сухорученко — молодой парень, с хорошими данными, светлой головой.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:15
Думаю так и есть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:13
Наверное тренер прав.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:12
У вас по жизни закономерно все,была возможность обойти цска и ту прос.....@ли!!
1 984
1 984
сегодня в 19:56
Туляки потеряли очки.
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