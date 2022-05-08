Сторожук: «Наверное, закономерный результат»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» высказался по поводу ничьей «быков» в матче против «Арсенала» (1:1).

В первом тайме были проблемы с моментами с игры? Может быть, футболисты нас не так поняли, очень много торопились, спешили, откуда-то появились длинные передачи. Откуда пришел гол? Мы были на мяче, последовала длинная передача, перехват, сами себе организовали угловой.

После перерыва вышли, опустили мяч вниз, было много хороших подходов, удары пошли. Имели несколько моментов. Качество газона одинаковое для обеих команд, но «Арсенал» более привычен к нему, мы адаптировались по ходу матча. На нашей арене газон, наверное, на порядок лучше, мяч не так «дробит», здесь сухое поле, не очень хорошего качества. Наверное, закономерный результат, в конце пошел навал, получили необязательное удаление.

Вышли молодые футболисты — Сухорученко и Пивоваров, нужно их поддержать. Пивоваров для дебюта сыграл неплохо, Сухорученко — молодой парень, с хорошими данными, светлой головой.