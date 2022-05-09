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Холанд прошёл медобследование для «Манчестер Сити»

сегодня, 20:10

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд перейдёт в «Манчестер Сити».

По данным источника, сегодня форвард прошёл медобследование для манчестерского клуба, игрок уже вернулся в Дортмунд. Официально о трансфере Холанда будет объявлено на этой неделе. Это является личной просьбой Эрлинга, потому что он хочет должным образом попрощаться с болельщиками «Боруссии».

Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Его заработная плата составит около 375 000 фунтов стерлингов в неделю. Такую же зарплату получает Кевин Де Брюйне. Оба игрока будут самыми высокооплачиваемыми футболистами «горожан». За трансфер Холанда «Манчестер Сити» заплатит от 60 до 75 млн евро.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:59
У него отступные 75 миллионов уже год вроде активированы, об этом давно писали.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:28
Кто то верит в то, что Сити подписал игрока всего лишь за 75 млн...??? Райола кое где перевернется после этой сделки....
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:18
Тренды меняются, теперь в моде МС и огромные деньги от владельцев, и ещё возможность тренироваться у Гвардиолы, стабильно выигрывать внутренние титулы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:13
"Арсеналу" бы поучиться у МС проводить трансферы, понятно, что у МС безграничные возможности, но и "Арсенал" тратит в последние годы приличные деньги, так что.

МС всегда практически проводит ключевые трансферы перед началом летнего перерыва, поэтому Пеп летом работает сразу со всеми новыми игроками. Понятно, что это не ноу-хау Гвардиолы, любой тренер предпочел бы так делать, но не любой клуб это может позволить, но все же "Арсенал" в некоторой степени может.

А то большая часть шлака "Арсенала" типа Лукаса Переса или Черного Властелина и т.п. была приобретена на ленточке. Нужно заканчивать с этим.
A.S.A
A.S.A ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 21:01
Извиняюсь уважаемый, случайно отправил "жалобу"....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:40
Неоднозначный трансфер!
8yrzeayk9hpt
8yrzeayk9hpt
сегодня в 20:39
В МС он не будет бомбардиром.
Холланда просто станет одним из...
Bensurr
Bensurr
сегодня в 20:35
Санкции бы и арабам как и Челси
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:23
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Gelious
Gelious
сегодня в 20:22
Один фиг Сити в своем стиле черную премию будет еще выплачивать. Наверняка страшные цифры выйдут
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 20:20
Не претендую на роль эксперта
Но думаю, что зря Сити его берут
Чем то напоминает историю Челси и Лукаку
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:12
Неужели один окончательно определился?
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