Холанд прошёл медобследование для «Манчестер Сити»

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сегодня, 20:10

Нападающий «Боруссии» Дортмунд перейдёт в «Манчестер Сити».

По данным источника, сегодня форвард прошёл медобследование для манчестерского клуба, игрок уже вернулся в Дортмунд. Официально о трансфере Холанда будет объявлено на этой неделе. Это является личной просьбой Эрлинга, потому что он хочет должным образом попрощаться с болельщиками «Боруссии».

Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Его заработная плата составит около 375 000 фунтов стерлингов в неделю. Такую же зарплату получает . Оба игрока будут самыми высокооплачиваемыми футболистами «горожан». За трансфер Холанда «Манчестер Сити» заплатит от 60 до 75 млн евро.