Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд перейдёт в «Манчестер Сити».
По данным источника, сегодня форвард прошёл медобследование для манчестерского клуба, игрок уже вернулся в Дортмунд. Официально о трансфере Холанда будет объявлено на этой неделе. Это является личной просьбой Эрлинга, потому что он хочет должным образом попрощаться с болельщиками «Боруссии».
Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Его заработная плата составит около 375 000 фунтов стерлингов в неделю. Такую же зарплату получает Кевин Де Брюйне. Оба игрока будут самыми высокооплачиваемыми футболистами «горожан». За трансфер Холанда «Манчестер Сити» заплатит от 60 до 75 млн евро.
МС всегда практически проводит ключевые трансферы перед началом летнего перерыва, поэтому Пеп летом работает сразу со всеми новыми игроками. Понятно, что это не ноу-хау Гвардиолы, любой тренер предпочел бы так делать, но не любой клуб это может позволить, но все же "Арсенал" в некоторой степени может.
А то большая часть шлака "Арсенала" типа Лукаса Переса или Черного Властелина и т.п. была приобретена на ленточке. Нужно заканчивать с этим.
МС всегда практически проводит ключевые трансферы перед началом летнего перерыва, поэтому Пеп летом работает сразу со всеми новыми игроками. Понятно, что это не ноу-хау Гвардиолы, любой тренер предпочел бы так делать, но не любой клуб это может позволить, но все же "Арсенал" в некоторой степени может.
А то большая часть шлака "Арсенала" типа Лукаса Переса или Черного Властелина и т.п. была приобретена на ленточке. Нужно заканчивать с этим.