Погба хочет покинуть АПЛ из-за критики в его адрес со стороны СМИ

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сегодня, 16:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , скорее всего, переберется в чемпионат другой страны по окончании своего контракта с МЮ .

Ранее появлялась информация, что француз может оказаться в «Манчестер Сити», однако несколько источников это опровергают.

По данным СМИ , после шести лет в «Юнайтед» Погба был бы рад новому вызову. Игрок разочарован тем, как к нему относится пресса в Англии, чувствуя, что он стал козлом отпущения за проблемы МЮ .