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Погба хочет покинуть АПЛ из-за критики в его адрес со стороны СМИ

сегодня, 16:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, переберется в чемпионат другой страны по окончании своего контракта с МЮ.

Ранее появлялась информация, что француз может оказаться в «Манчестер Сити», однако несколько источников это опровергают.

По данным СМИ, после шести лет в «Юнайтед» Погба был бы рад новому вызову. Игрок разочарован тем, как к нему относится пресса в Англии, чувствуя, что он стал козлом отпущения за проблемы МЮ.

Отмечается, что «Реал», «Ювентус» и ПСЖ по-прежнему заинтересованы в его подписании.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:14
А кому понравиться плохая пресса?
ДСА
ДСА
сегодня в 17:10
Он слишком много о себе мнит.
Naherger
Naherger
сегодня в 17:02
Мда...его б на завод куда нибудь.или в канализацию.зажрались, мрази
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:48
Перед ним на коленях стоят, в других странах не будет такого))
Да почти наверняка уже псж или реал поманили бабками большими, вот и придумывает отмазки))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:36
Если так, так улетай в МАРС!
протон
протон
сегодня в 16:29
Мне бы вот команду где ничего не надо делать. В МЮ я уже ничего не делаю. Но что то устал. Мне бы другую команду по круче, где можно вообще ничего не делать! Что могу? Там причесон могу сделать себе. Берете меня в команду? Да, у меня ещё потенциал огромный. Ко мне нужен подход. Ладно так уж и быть берите меня с потенциалом.... Ну как то вот так
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:28
Как себя ведешь, такая и ответка.
протон
протон
сегодня в 16:28
Не желаю ни одному клубу такого футболиста в команду, недовольный дорогой лентяй
Если Погба перейдёт в Париж, то вот это банда там соберётся… только банда не в в футбол играющая, а тусующая где-нибудь в пригороде Парижа. Так и представляю, где Неймар, Погба, Паредес и другие курят травку и просто на чиле на расслабоне… они там как влитые будут. Можно еще купить Умтити и Дембеле - так вообще флеш рояль будет
3gnry25hb2xe
3gnry25hb2xe
сегодня в 16:27
Может перед бедняжкой и колено плохо преклоняют?
протон
протон
сегодня в 16:27
- Алло, Пеп, я что-то не хочу
- А кто это?
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