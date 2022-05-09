Погба хочет покинуть АПЛ из-за критики в его адрес со стороны СМИ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, переберется в чемпионат другой страны по окончании своего контракта с МЮ.
Ранее появлялась информация, что француз может оказаться в «Манчестер Сити», однако несколько источников это опровергают.
По данным СМИ, после шести лет в «Юнайтед» Погба был бы рад новому вызову. Игрок разочарован тем, как к нему относится пресса в Англии, чувствуя, что он стал козлом отпущения за проблемы МЮ.
Отмечается, что «Реал», «Ювентус» и ПСЖ по-прежнему заинтересованы в его подписании.
Да почти наверняка уже псж или реал поманили бабками большими, вот и придумывает отмазки))
Да почти наверняка уже псж или реал поманили бабками большими, вот и придумывает отмазки))
Если Погба перейдёт в Париж, то вот это банда там соберётся… только банда не в в футбол играющая, а тусующая где-нибудь в пригороде Парижа. Так и представляю, где Неймар, Погба, Паредес и другие курят травку и просто на чиле на расслабоне… они там как влитые будут. Можно еще купить Умтити и Дембеле - так вообще флеш рояль будет
Если Погба перейдёт в Париж, то вот это банда там соберётся… только банда не в в футбол играющая, а тусующая где-нибудь в пригороде Парижа. Так и представляю, где Неймар, Погба, Паредес и другие курят травку и просто на чиле на расслабоне… они там как влитые будут. Можно еще купить Умтити и Дембеле - так вообще флеш рояль будет
- А кто это?
- А кто это?