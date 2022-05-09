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Садио Мане может перейти в «Баварию»

сегодня, 19:39

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане попал в сферу интересов «Баварии».

Этим летом чемпионы Германии предпримут попытку подписать сенегальца. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже провёл встречу с агентом игрока. Переговоры Мане по новому контракту с «Ливерпулем» зашли в тупик, а «Бавария» готова позволить себе зарплату сенегальца (менее 20 млн евро за сезон).

Кроме того, Серж Гнабри, скорее всего, не подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, поэтому возможен обмен игроками между командами. Гнабри отправится в «Ливерпуль», а Мане — в «Баварию».

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 21:54
Мане хочет только в Спартак
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:42
Гнабри более травматичен!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:29
Мане сильнее Гнабри.
Но от этого возможного обмена выиграет Ливерпуль. Мане 30 лет, Гнабри 27 только исполнится. Если конечно заиграет в Англии.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ vlasovca (раскрыть)
сегодня в 19:57
О да, еще какая.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 19:55
Навряд ли перейдет..
Подумаешь, какая то Бавария интересуется..
Тут ведь сами Покорители Квадруплов
vlasovca
vlasovca
сегодня в 19:53
УТКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 19:48
Очень хорошо
lotsman
lotsman
сегодня в 19:41
Ну это ещё не аргумент, что он будет в Баварии.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:40
Не может быть.
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