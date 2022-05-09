Садио Мане может перейти в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане попал в сферу интересов «Баварии».
Этим летом чемпионы Германии предпримут попытку подписать сенегальца. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже провёл встречу с агентом игрока. Переговоры Мане по новому контракту с «Ливерпулем» зашли в тупик, а «Бавария» готова позволить себе зарплату сенегальца (менее 20 млн евро за сезон).
Кроме того, Серж Гнабри, скорее всего, не подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, поэтому возможен обмен игроками между командами. Гнабри отправится в «Ливерпуль», а Мане — в «Баварию».
Но от этого возможного обмена выиграет Ливерпуль. Мане 30 лет, Гнабри 27 только исполнится. Если конечно заиграет в Англии.
Но от этого возможного обмена выиграет Ливерпуль. Мане 30 лет, Гнабри 27 только исполнится. Если конечно заиграет в Англии.
Подумаешь, какая то Бавария интересуется..
Тут ведь сами Покорители Квадруплов
Подумаешь, какая то Бавария интересуется..
Тут ведь сами Покорители Квадруплов