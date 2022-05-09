Садио Мане может перейти в «Баварию»

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сегодня, 19:39

Нападающий «Ливерпуля» попал в сферу интересов «Баварии».

Этим летом чемпионы Германии предпримут попытку подписать сенегальца. Спортивный директор мюнхенского клуба уже провёл встречу с агентом игрока. Переговоры Мане по новому контракту с «Ливерпулем» зашли в тупик, а «Бавария» готова позволить себе зарплату сенегальца (менее 20 млн евро за сезон).

Кроме того, , скорее всего, не подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, поэтому возможен обмен игроками между командами. Гнабри отправится в «Ливерпуль», а Мане — в «Баварию».