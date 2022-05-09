«Интер» готов продать Лаутаро за €60 млн. «Арсенал» хочет подписать игрока

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сегодня, 14:34

«Интер» продаст , если получит предложение в размере 60 миллионов евро или больше, сообщает источник.

24-летний форвард, контракт которого с миланцами рассчитан до 2026 года, является трансферной целью «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.

Отмечается, что Лаутаро счастлив в «Интере» и хочет остаться, однако клуб может быть вынужден продать аргентинца из-за финансовых проблем.