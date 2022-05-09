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«Интер» готов продать Лаутаро за €60 млн. «Арсенал» хочет подписать игрока

сегодня, 14:34

«Интер» продаст Лаутаро Мартинеса, если получит предложение в размере 60 миллионов евро или больше, сообщает источник.

24-летний форвард, контракт которого с миланцами рассчитан до 2026 года, является трансферной целью «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.

Отмечается, что Лаутаро счастлив в «Интере» и хочет остаться, однако клуб может быть вынужден продать аргентинца из-за финансовых проблем.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 16:16
Надо договариваться.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 16:05, ред.
Интер вроде хочет забрать Дибала, а Лаутаро наверное больше подойдёт Арсеналу. Лаутаро хорошо вбегает в штрафную площадь и использует кроссы. Дибала больше игрок Серии А, но спорить и обсуждать новость нет смысла , так как Дибала после слухов остается в Юве, как и Лаутаро в Интере.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:46
И за 50 согласятся.
FenixSL
FenixSL ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 15:41
дибала пустышка распиаренная
Арсеналу нужен лидер, а не слюнявый мальчик - там своих таких хватает
только вот они не стоят столько денег)))

лаутаро лучше чем ничего)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:09
Надо договариваться.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:53
перспективный игрок.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:40
Думаю Дибала больше подойдет. Не понятно как заиграет Лаутаро когда его команда в основном будет первым номером играть, удерживая мяч. В Интере он привык на контратаках вторым форвардом играть, 50% его голов наверное это скидка от Джеко и Лукаку. В Арсенале же совсем другая игра
bncndt56sqqr
bncndt56sqqr
сегодня в 14:36
Зачем он Арсеналу?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:35
Значит придётся торговаться...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:35
Деньги определяют состав
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