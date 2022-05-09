«Интер» готов продать Лаутаро за €60 млн. «Арсенал» хочет подписать игрока

«Интер» продаст Лаутаро Мартинеса, если получит предложение в размере 60 миллионов евро или больше, сообщает источник.
24-летний форвард, контракт которого с миланцами рассчитан до 2026 года, является трансферной целью «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.
Отмечается, что Лаутаро счастлив в «Интере» и хочет остаться, однако клуб может быть вынужден продать аргентинца из-за финансовых проблем.
Арсеналу нужен лидер, а не слюнявый мальчик - там своих таких хватает
только вот они не стоят столько денег)))
лаутаро лучше чем ничего)))
Арсеналу нужен лидер, а не слюнявый мальчик - там своих таких хватает
только вот они не стоят столько денег)))
лаутаро лучше чем ничего)))