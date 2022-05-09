Холанд переходит в «Ман Сити». Суперфорвард должен помочь Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов

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вчера, 16:49

Но есть нюансы.

«Сделка закрыта»

Переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» подтверждают The Athletic и SkySports – серьезные источники, не замеченный в тиражировании неподтвержденных слухов. Утверждается, что норвежский форвард покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона после того, как на прошлой неделе генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил боссу «Дортмунда» Хансу-Йоахиму Ватцке о намерении «Сити» активировать пункт о выкупе нападающего за 75 миллионов евро.

Очевидно, что с таким обращением английский гранд мог обратиться только после того, как полностью согласовал переход со стороной футболиста, выбиравшего между Испанией и Англией. Официально о трансфере Холанда может быть объявлено в конце этой или на следующей неделе. Осталось утрясти юридические формальности, подписать бумаги и подготовить красочную презентацию звездного новичка. Приятные хлопоты.

Холанд пошел по пути отца. Смерть Мино Райолы тоже сказалась

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, играл за «Манчестер Сити» с 2000-го по 2003-й год, пока его футбольную карьеру не завершил мстительный Рой Кин. Альф-Инге оказывает огромное влияние на карьеру сына, до недавнего времени столь же весомое мнение в противовес мог предложить Мино Райола, но влиятельный агент ушел из жизни, да и в последние месяцы ему было непросто отстаивать свою точку зрения в связи с болезнью.

Райола намечал для Холанда другую траекторию карьеры — с заездом в Испанию после Дортмунда. Мино хотел, чтобы Эрлинг для начала сыграл за абсолютный топ-клуб в менее конкурентном чемпионате, чем АПЛ , а еще помнил о том, чем обернулось попадание в команду Хосепа Гвардиолы для другого его звездного клиента, Златана Ибрагимовича. Большой во всех отношениях форвард оказался инородным телом в каталонской «команде школьников», до сих пор с разочарованием вспоминает о решении перейти в «Барселону».

«Манчестер Сити» Гвардиолы — это та же «Барселона», только вид сбоку, Пеп по-прежнему предпочитает действовать без центра притяжения в атаке, размазывает умения и усилия по группе футболистов-созидателей. С другой стороны, к переменам его подталкивают неудачи в Лиге чемпионов: только ленивый не сказал, что «горожанам» нужен настоящий центрфорвард, чтобы бороться за европейское величие. Холанд — логичная ставка, лучший из доступных кандидатов на роль, которую Гвардиоле только предстоит написать для норвежца.

Решили деньги, пассивность «Реала» и ставка «Сити» на задабривание Холанда-старшего

С начала года было понятно, что у Холанда ровно два варианта продолжения карьеры в случае трансфера в 2022 году — «Реал» или «Манчестер Сити». В какой-то момент казалось, что мадридцы лидируют, а Эрлинг даже говорил болельщикам, что его следующий клуб из Испании. Участие «Барселоны» в борьбе за подпись Холанда всегда выглядело удобной возможностью попиариться для Жоана Лапорты, хотя в последнее время и сам президент, и Хави дали понять, что «Барса» могла потянуть такой трансфер только в мечтах:

Не буду много говорить о будущем Холанда, чтобы не проявить неуважение по отношению к другим клубам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них. Если он действительно переходит в «Сити», то из-за наших финансовых трудностей, не сомневаюсь. Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам.

В отличие от «Барселоны», «Реал» мог позволить себе трансфер Холанда. Но хотел ли? Флорентино Перес видит в центре нового созыва «Галактикос» Килиана Мбаппе, при этом Карим Бензема показывает лучший футбол в карьере, а еще в основе хотят играть молодые бразильцы Винисиус и Родриго. «Реал» пытался отложить трансфер Холанда на 2023 год, но Эрлинг не заинтересован еще год играть за «Боруссию». Последней же каплей стали запросы Альфа-Инге Холанда и агентства Мино Райолы по комиссионным.

«Реал» вышел из чата, когда узнал, что отец футболиста и его агент хотят получить по 40 миллионов евро за свое участие в сделке, кроме того, испанский клуб смутили травмы Холанда в нынешнем сезоне и отказ делиться подробной информацией о них. Наученные на собственном горьком опыте «сливочные» боятся пустить в состав очередного Бэйла или Азара. По большому счету, «Реалу» еще один форвард сейчас и не нужен, в отличие от «Сити», действовавшего с не иссякающим напором и проявившего великую щедрость. Аппетиты агентов и родственников были удовлетворены.

Задача Холанда: не стать новым Ибрагимовичем при Гвардиоле

«Ман Сити» покупает Холанда по «клаусуле», прописанная в контракте с «Боруссией» опция выкупа предполагает оплату доли дортмундцев одним платежом — сразу получат 75 миллионов евро, которые смогут потратить на приобретение замены. Столь скромная компенсация является платой за возможность обладания топ-форвардом на протяжении последних двух с половиной лет: Холанд-старший и Райола изначально заложили свои доли в стоимость будущего трансфера, поэтому «Боруссия» получает примерно половину от реальной стоимости норвежца.