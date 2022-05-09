Холанд переходит в «Ман Сити». Суперфорвард должен помочь Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов

Но есть нюансы.
«Сделка закрыта»
Переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» подтверждают The Athletic и SkySports – серьезные источники, не замеченный в тиражировании неподтвержденных слухов. Утверждается, что норвежский форвард покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона после того, как на прошлой неделе генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил боссу «Дортмунда» Хансу-Йоахиму Ватцке о намерении «Сити» активировать пункт о выкупе нападающего за 75 миллионов евро.
Очевидно, что с таким обращением английский гранд мог обратиться только после того, как полностью согласовал переход со стороной футболиста, выбиравшего между Испанией и Англией. Официально о трансфере Холанда может быть объявлено в конце этой или на следующей неделе. Осталось утрясти юридические формальности, подписать бумаги и подготовить красочную презентацию звездного новичка. Приятные хлопоты.
Холанд пошел по пути отца. Смерть Мино Райолы тоже сказалась
Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, играл за «Манчестер Сити» с 2000-го по 2003-й год, пока его футбольную карьеру не завершил мстительный Рой Кин. Альф-Инге оказывает огромное влияние на карьеру сына, до недавнего времени столь же весомое мнение в противовес мог предложить Мино Райола, но влиятельный агент ушел из жизни, да и в последние месяцы ему было непросто отстаивать свою точку зрения в связи с болезнью.
Райола намечал для Холанда другую траекторию карьеры — с заездом в Испанию после Дортмунда. Мино хотел, чтобы Эрлинг для начала сыграл за абсолютный топ-клуб в менее конкурентном чемпионате, чем АПЛ, а еще помнил о том, чем обернулось попадание в команду Хосепа Гвардиолы для другого его звездного клиента, Златана Ибрагимовича. Большой во всех отношениях форвард оказался инородным телом в каталонской «команде школьников», до сих пор с разочарованием вспоминает о решении перейти в «Барселону».
«Манчестер Сити» Гвардиолы — это та же «Барселона», только вид сбоку, Пеп по-прежнему предпочитает действовать без центра притяжения в атаке, размазывает умения и усилия по группе футболистов-созидателей. С другой стороны, к переменам его подталкивают неудачи в Лиге чемпионов: только ленивый не сказал, что «горожанам» нужен настоящий центрфорвард, чтобы бороться за европейское величие. Холанд — логичная ставка, лучший из доступных кандидатов на роль, которую Гвардиоле только предстоит написать для норвежца.
Решили деньги, пассивность «Реала» и ставка «Сити» на задабривание Холанда-старшего
С начала года было понятно, что у Холанда ровно два варианта продолжения карьеры в случае трансфера в 2022 году — «Реал» или «Манчестер Сити». В какой-то момент казалось, что мадридцы лидируют, а Эрлинг даже говорил болельщикам, что его следующий клуб из Испании. Участие «Барселоны» в борьбе за подпись Холанда всегда выглядело удобной возможностью попиариться для Жоана Лапорты, хотя в последнее время и сам президент, и Хави дали понять, что «Барса» могла потянуть такой трансфер только в мечтах:
Не буду много говорить о будущем Холанда, чтобы не проявить неуважение по отношению к другим клубам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них. Если он действительно переходит в «Сити», то из-за наших финансовых трудностей, не сомневаюсь. Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам.
В отличие от «Барселоны», «Реал» мог позволить себе трансфер Холанда. Но хотел ли? Флорентино Перес видит в центре нового созыва «Галактикос» Килиана Мбаппе, при этом Карим Бензема показывает лучший футбол в карьере, а еще в основе хотят играть молодые бразильцы Винисиус и Родриго. «Реал» пытался отложить трансфер Холанда на 2023 год, но Эрлинг не заинтересован еще год играть за «Боруссию». Последней же каплей стали запросы Альфа-Инге Холанда и агентства Мино Райолы по комиссионным.
«Реал» вышел из чата, когда узнал, что отец футболиста и его агент хотят получить по 40 миллионов евро за свое участие в сделке, кроме того, испанский клуб смутили травмы Холанда в нынешнем сезоне и отказ делиться подробной информацией о них. Наученные на собственном горьком опыте «сливочные» боятся пустить в состав очередного Бэйла или Азара. По большому счету, «Реалу» еще один форвард сейчас и не нужен, в отличие от «Сити», действовавшего с не иссякающим напором и проявившего великую щедрость. Аппетиты агентов и родственников были удовлетворены.
Задача Холанда: не стать новым Ибрагимовичем при Гвардиоле
«Ман Сити» покупает Холанда по «клаусуле», прописанная в контракте с «Боруссией» опция выкупа предполагает оплату доли дортмундцев одним платежом — сразу получат 75 миллионов евро, которые смогут потратить на приобретение замены. Столь скромная компенсация является платой за возможность обладания топ-форвардом на протяжении последних двух с половиной лет: Холанд-старший и Райола изначально заложили свои доли в стоимость будущего трансфера, поэтому «Боруссия» получает примерно половину от реальной стоимости норвежца.
У Эрлинга Холанда удивительная статистика: он штурмом взял Бундеслигу, стал символом «Боруссии» последних сезонов, забив за «шмелей» 85 голов в 88 матчах. Форвард определенно готов к новому вызову, однако есть сомнения, что следующий шаг в карьере получится столь же безболезненным. В АПЛ атакующие игроки не получают столько свободы, как в Германии, а «Манчестер Сити» обладает типичными достоинствами и недостатками команды Гвардиолы, с которыми много лет назад познакомился Златан Ибрагимович. В худшем сценарии Холанда ждет повторение ошибки Златана, которую мог не допустить Мино Райола.
Не знаю, лично у меня большие сомнения в трансфере именно в АПЛ и именно в МС
Не знаю, лично у меня большие сомнения в трансфере именно в АПЛ и именно в МС
Но для ЛЧ очевидно уже что Сити никаким состааом и никогда не выиграет этои турнир
Но для ЛЧ очевидно уже что Сити никаким состааом и никогда не выиграет этои турнир
Холанд молодой игрок который голоден до больших побед, не вижу что, футболист как то высокомерен. с боруссией добится большего чем сейчас не возможно, он переходит в МС, который еще не имеет вкуса победы в ЛЧ, они лиш стремятса к этому и он может им помочь, плюс еще и тот факт что его отец тут выступал, но тогда это был другой сити который боролся за выживание, за 20 лет все изменилось, теперь они борются за трофеи.
Холанд хорош как наконечник, не знаю подходит ли он под философию Гвардиолы, он любит чтобы все проходило через пас, по этому они и хотели Кейна который умеет и забивать и раздавать пасы и атаковать из глубины а не просто стоять весь матч в атаке и ждать пока команда все сделает протащат навесят в штрафную или прострелят а тот только ногу подставит или голову.
Я просто не следил за норвежцем в боруссии, по этому не могу сказать как он играет подходит ли он или нет под философию Гвардиолы, я знаю что он умеет забивать и все. конечно если его берут как завершителя атак, потму что Мс плохо реализует моменты как в матче с Реалом в первой игре когда уже в 1 тайме мяча 3-4 должно было оказатся в сетке мадридцев...... а по итогу может и 7 голов, но в который раз упускают возможности, а Холанд умеет забивать, и главное чтобы не травмировался, потому что в последнем сезоне за боруссию что то часто он вроде отсутствовал........... а то купят а он в лазарете будет сидеть, как дембеле в барсе или азар в Реале.....деньги на ветер........
Холанд молодой игрок который голоден до больших побед, не вижу что, футболист как то высокомерен. с боруссией добится большего чем сейчас не возможно, он переходит в МС, который еще не имеет вкуса победы в ЛЧ, они лиш стремятса к этому и он может им помочь, плюс еще и тот факт что его отец тут выступал, но тогда это был другой сити который боролся за выживание, за 20 лет все изменилось, теперь они борются за трофеи.
Холанд хорош как наконечник, не знаю подходит ли он под философию Гвардиолы, он любит чтобы все проходило через пас, по этому они и хотели Кейна который умеет и забивать и раздавать пасы и атаковать из глубины а не просто стоять весь матч в атаке и ждать пока команда все сделает протащат навесят в штрафную или прострелят а тот только ногу подставит или голову.
Я просто не следил за норвежцем в боруссии, по этому не могу сказать как он играет подходит ли он или нет под философию Гвардиолы, я знаю что он умеет забивать и все. конечно если его берут как завершителя атак, потму что Мс плохо реализует моменты как в матче с Реалом в первой игре когда уже в 1 тайме мяча 3-4 должно было оказатся в сетке мадридцев...... а по итогу может и 7 голов, но в который раз упускают возможности, а Холанд умеет забивать, и главное чтобы не травмировался, потому что в последнем сезоне за боруссию что то часто он вроде отсутствовал........... а то купят а он в лазарете будет сидеть, как дембеле в барсе или азар в Реале.....деньги на ветер........
После того, как прошлым летом не удалось подписать звезду «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, «Сити» теперь обратили свое внимание на норвежца Холанда, который летом стал активным.
Сообщается, что личные условия с Холандом и его командой уже согласованы, и ожидается, что нападающий официально перейдет из Дортмунда в ближайшие дни, чтобы еще больше усилить впечатляющий состав Сити.
В то время как «Сити» оплатит оговорку об освобождении Холанда, сообщается, что 21-летний игрок будет зарабатывать около 500 000 фунтов стерлингов в неделю в «Манчестер Сити».
Холанд закрепил за собой статус одного из самых страшных нападающих после того, как забил 85 голов в 88 матчах за Дортмунд, поскольку он надеется сделать шаг вперед и возглавить линию Сити.
После того, как прошлым летом не удалось подписать звезду «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, «Сити» теперь обратили свое внимание на норвежца Холанда, который летом стал активным.
Сообщается, что личные условия с Холандом и его командой уже согласованы, и ожидается, что нападающий официально перейдет из Дортмунда в ближайшие дни, чтобы еще больше усилить впечатляющий состав Сити.
В то время как «Сити» оплатит оговорку об освобождении Холанда, сообщается, что 21-летний игрок будет зарабатывать около 500 000 фунтов стерлингов в неделю в «Манчестер Сити».
Холанд закрепил за собой статус одного из самых страшных нападающих после того, как забил 85 голов в 88 матчах за Дортмунд, поскольку он надеется сделать шаг вперед и возглавить линию Сити.
Тут уже не угадать, смена чемпионата и условий тренировок это превратила Дембеле из звёзды БЛ в хрусталя ЛаЛиги. Но у Ман Сити хорошая ротация значит может первое время не давать. Высоких нагрузок на Эрлинга и использовать его в щадящем режиме со слабыми соперниками на его стату как делает Ман Юнд для Рональду и так плавно ввести его в новые условия нового игрока.
Апл отличная лига для Холанда, правда его статистика в Испании могла бы быть в разы выше, да и играть за великие клубы типа Реала и Барсы все же почетно а Сити нельзя отнести к великим.
Тут уже не угадать, смена чемпионата и условий тренировок это превратила Дембеле из звёзды БЛ в хрусталя ЛаЛиги. Но у Ман Сити хорошая ротация значит может первое время не давать. Высоких нагрузок на Эрлинга и использовать его в щадящем режиме со слабыми соперниками на его стату как делает Ман Юнд для Рональду и так плавно ввести его в новые условия нового игрока.
Апл отличная лига для Холанда, правда его статистика в Испании могла бы быть в разы выше, да и играть за великие клубы типа Реала и Барсы все же почетно а Сити нельзя отнести к великим.