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Наумов: «Сёмин ещё может вернуться в „Локомотив“. Палыч способен»

сегодня, 14:09

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов охарактеризовал бывшего тренера команды Юрия Сёмина.

Юрия Палыча и меня свела работа. Когда пришлось расставаться с Рахимовым, я решил его пригласить. Он был единственным, кто мог дать быстрый результат. Мы боялись, что без результата нам не позволят заниматься стройкой спортивного комплекса и так далее. Он поднял нас с девятого места на четвёртое за второй круг.

Наши личные отношения складывались непросто. Он тяжёлого характера человек, как и любые талантливые люди. Сёмин не терпит, когда в его работу вмешиваются. А нам же всем хочется вмешаться, когда нам кажется, что что-то идёт не так. Но надо отдать должное, когда Сёмин неправ, он это признаёт. У нас было много дискуссий, споров.

Я видел тренировки Сёмина в «Локо» до его последнего увольнения. Он очень энергичный человек! Бегает за всеми в 75, по воротам бьёт. 40-летние позавидуют его энергии. Он ещё может вернуться в «Локомотив». Палыч способен.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 14:54
Надо дать Семину еще один шанс на тренерском мостике.
drug01
drug01
сегодня в 14:28
Дай бог сбудется!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:18
Досужие разговоры, в "Локо" Томас Цорн, и не стоит думать, что он может допустить такого непокладистого тренера, как Юрий Павлович.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:11
Уже консультантом надо становиться и отходить от тренерства.
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