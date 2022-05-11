Наумов: «Сёмин ещё может вернуться в „Локомотив“. Палыч способен»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов охарактеризовал бывшего тренера команды .

Юрия Палыча и меня свела работа. Когда пришлось расставаться с Рахимовым, я решил его пригласить. Он был единственным, кто мог дать быстрый результат. Мы боялись, что без результата нам не позволят заниматься стройкой спортивного комплекса и так далее. Он поднял нас с девятого места на четвёртое за второй круг.

Наши личные отношения складывались непросто. Он тяжёлого характера человек, как и любые талантливые люди. Сёмин не терпит, когда в его работу вмешиваются. А нам же всем хочется вмешаться, когда нам кажется, что что-то идёт не так. Но надо отдать должное, когда Сёмин неправ, он это признаёт. У нас было много дискуссий, споров.

Я видел тренировки Сёмина в «Локо» до его последнего увольнения. Он очень энергичный человек! Бегает за всеми в 75, по воротам бьёт. 40-летние позавидуют его энергии. Он ещё может вернуться в «Локомотив». Палыч способен.