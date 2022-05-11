Аленичев: «С атакой у „Енисея“ всё в полном порядке»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу предстоящего матча «красно-белых» в полуфинале Кубка России против «Енисея».
Гости уже преподнесли два крупных сюрприза, обыграв «Локомотив» и «Рубин». Эти матчи показали, что с атакой у «Енисея» все в полном порядке.
Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то гости обязательно накажут москвичей. «Спартак» провалил сезон в чемпионате. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — это победить в Кубке России. Они приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков. Думаю, что преимущество будет у «Спартака». Мой прогноз такой — победа «Спартака».
Ранее бывший главный тренер москвичей также поделился размышлениями на эту тему.
Енисей точно не мальчик для битья типа Кубани, так что матч будет сложный. Желательно забить им быстрый гол, иначе тянучка сыграет на пользу соперника.
Енисей точно не мальчик для битья типа Кубани, так что матч будет сложный. Желательно забить им быстрый гол, иначе тянучка сыграет на пользу соперника.