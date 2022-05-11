Аленичев: «С атакой у „Енисея“ всё в полном порядке»

Экс-игрок «Спартака» высказался по поводу предстоящего матча «красно-белых» в полуфинале Кубка России против «Енисея».

Гости уже преподнесли два крупных сюрприза, обыграв «Локомотив» и «Рубин». Эти матчи показали, что с атакой у «Енисея» все в полном порядке.

Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то гости обязательно накажут москвичей. «Спартак» провалил сезон в чемпионате. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — это победить в Кубке России. Они приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков. Думаю, что преимущество будет у «Спартака». Мой прогноз такой — победа «Спартака».