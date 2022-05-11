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Аленичев: «С атакой у „Енисея“ всё в полном порядке»

сегодня, 11:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей19:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу предстоящего матча «красно-белых» в полуфинале Кубка России против «Енисея».

Гости уже преподнесли два крупных сюрприза, обыграв «Локомотив» и «Рубин». Эти матчи показали, что с атакой у «Енисея» все в полном порядке.

Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то гости обязательно накажут москвичей. «Спартак» провалил сезон в чемпионате. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — это победить в Кубке России. Они приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков. Думаю, что преимущество будет у «Спартака». Мой прогноз такой — победа «Спартака».

Ранее бывший главный тренер москвичей также поделился размышлениями на эту тему.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:01
Игра покажет.
ABir
ABir
сегодня в 12:00
Надеемся, что Спартак с первых минут будет играть с полной ответственностью и максимальной концентрацией каждого исполнителя на каждом участке поля.
makkie
makkie
сегодня в 11:54
Фиаско Локо и Рубина должны отрезвить Спартак.
Енисей точно не мальчик для битья типа Кубани, так что матч будет сложный. Желательно забить им быстрый гол, иначе тянучка сыграет на пользу соперника.
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