Колыванов: «„Спартак“ должен отнестись к игре со всей серьезностью»

Заслуженный тренер России полагает, что «Спартаку» стоит избегать недооценки «Енисея» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» на этот матч, уверен, выйдет с такими же настроем, как и «Динамо» на игру с «Аланией». После неудачного сезона в чемпионате у них, конечно же, огромное желание пробиться в финал Кубка России, где будет настоящее московское дерби.

Конечно, всем хочется в финале турнира увидеть этот принципиальный матч. Но, разумеется, нужен комплимент и в адрес «Енисея», который достиг очень серьезного результата в Кубке России. Порой их серьезно не воспринимали. Тот же «Локомотив» с шапкозакидательским настроением подошел к встрече с красноярцами, а после этого и «Рубин» неудачно сыграл с «Енисеем».

Поэтому, чтобы добиться нужного результата, «Спартак» должен отнестись к игре со всей серьезностью и выйти полностью мобилизованным. «Енисей» действительно крепкая команда. Всё бывает, конечно, но, мне кажется, «Спартак» просто обязан побеждать.