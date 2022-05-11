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Колыванов: «„Спартак“ должен отнестись к игре со всей серьезностью»

сегодня, 12:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей19:30 Не начался

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов полагает, что «Спартаку» стоит избегать недооценки «Енисея» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» на этот матч, уверен, выйдет с такими же настроем, как и «Динамо» на игру с «Аланией». После неудачного сезона в чемпионате у них, конечно же, огромное желание пробиться в финал Кубка России, где будет настоящее московское дерби.

Конечно, всем хочется в финале турнира увидеть этот принципиальный матч. Но, разумеется, нужен комплимент и в адрес «Енисея», который достиг очень серьезного результата в Кубке России. Порой их серьезно не воспринимали. Тот же «Локомотив» с шапкозакидательским настроением подошел к встрече с красноярцами, а после этого и «Рубин» неудачно сыграл с «Енисеем».

Поэтому, чтобы добиться нужного результата, «Спартак» должен отнестись к игре со всей серьезностью и выйти полностью мобилизованным. «Енисей» действительно крепкая команда. Всё бывает, конечно, но, мне кажется, «Спартак» просто обязан побеждать.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:16
Всё правильно сказано.
1 984
1 984
сегодня в 13:13
К сопернику всегда нужно относиться с уважением. Но при этом нельзя забывать, что футбол - это игра.
ABir
ABir
сегодня в 13:08
Все прогнозы специалистов похожи, как две капли воды
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:37
Енисей может наказать!
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