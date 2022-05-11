Лепёхин: «Если под Дзюбу будут строить тактику, то он будет забивать»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе игрока команды в европейский чемпионат.

Скорее всего, у Дзюбы в свое время были возможности покинуть РПЛ и попробовать свои силы в топовых чемпионатах. Но сейчас вряд ли есть смысл это делать. Со спортивной точки зрения. Думаю, что выиграть с кем-нибудь Лигу чемпионов Артему будет тяжело.

Дзюба — достаточно специфический футболист. Если под него будут строить тактику, то он будет забивать и приносить пользу в Венгрии, Турции или Сербии. В чемпионате России он тоже будет приносить пользу. Главное, чтобы команда, желающая его пригласить, боролась за чемпионство.