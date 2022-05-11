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Лепёхин: «Если под Дзюбу будут строить тактику, то он будет забивать»

сегодня, 11:56

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе игрока команды Артёма Дзюбы в европейский чемпионат.

Скорее всего, у Дзюбы в свое время были возможности покинуть РПЛ и попробовать свои силы в топовых чемпионатах. Но сейчас вряд ли есть смысл это делать. Со спортивной точки зрения. Думаю, что выиграть с кем-нибудь Лигу чемпионов Артему будет тяжело.

Дзюба — достаточно специфический футболист. Если под него будут строить тактику, то он будет забивать и приносить пользу в Венгрии, Турции или Сербии. В чемпионате России он тоже будет приносить пользу. Главное, чтобы команда, желающая его пригласить, боролась за чемпионство.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:08
Кто под Дзюбу будет подстраивается тот проиграет.
beefs
beefs
сегодня в 12:02
ключевое, если команда будет играть на него...
1 984
1 984
сегодня в 12:00
Иногда будет...
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