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Александр Мостовой: «„Зенит“ — чемпион, надо обыгрывать»

сегодня, 12:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ожидает интересной игры между «красно-белыми» и «Зенитом».

Здесь я вижу два варианта развития событий. В среду «Спартак» проводит полуфинал Кубка России с «Енисеем». Если победит, а это как понимаете реально, то подойдет к матчу с «Зенитом» с сумасшедшим настроем. Тогда будет интересно смотреть игру. «Зенит» — чемпион, надо обыгрывать.

Петербуржцы уже своей цели достигли. Можно с улыбкой играть и ждать «зарубы» на поле «Открытие Арены». Но, если столичный клуб, не дай Бог, не пройдет «Енисей», то тут вообще трудно представить, как команда сумеет собраться… Но я все-таки верю в первый вариант. «Спартак» добывает путевку в финал Кубка России и выходит против «Зенита» на эмоциональном подъеме, при яростной поддержке болельщиков. Тогда будет игра интересная для всех.

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