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Ваноли: «„Енисей“ – отличная команда»

сегодня, 13:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей19:30 Не начался

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями перед матчем с «Енисеем».

Мы хорошо поработали еще на сборах, поэтому сейчас команда, на мой взгляд, находится в хорошей форме. И в последних двух матчах ребята это показывали. Да, бывает, что на протяжении всех 90 минут нам не хватает последовательности, но положительный итог есть.

«Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.

Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 14:43
Любой тренер: произносит дежурные слова про любого соперника перед любым матчем.
Комменаторы Соккера: ищут глубокий толстовский смысл в сказанном.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:32, ред.
Добра дружище. ✊️

Конечно же я тоже был в шоке от такой игры.

Парни узнали что не прошли лицензирование и психологически подсели, все последние игры тому яркое подтверждение. Как-то так.

Да и Гогниев конечно же ещё совсем мальчишка, три года назад ещё сам бегал по полю с мячом. Но его футбольная философия мне очень импонирует. Он ещё молод, ошибки есть и будут. Но он в команду пришёл в пустой лист, в ФНЛ 2 . И за три года с таким составом, я думаю это колоссальный процесс, как для него так и для команды. Из этого состава просто реально большего нельзя выжать, это их максимум.

Есть конечно хорошая молодёжь, но сейчас пока не будет своего стадиона нет никакой необходимости привлекать в клуб, а тем более покупать новых игроков - это деньги на ветер. И это прекрасно понимают в руководстве клуба. Тем более клуб частный, деньги считать умеют.

Я думаю всё будет со временем очень хорошо. Стадион 🏟 , это будет решение проблем. А я очень хочу чтобы Гогниев так-же оставался в команде. Пусть растёт вместе с командой, наша новая история только начинается. ✌️🙋‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:14
Игорь, привет Дружище!!!
Игорь, пару слов о вчерашней игре. Признаюсь, я разочарован игрой Алании. Несолидный тренер Гогниев- мальчишка. Обороны, даже на бумаге не существует. Играют по принципу- кто в лес, кто по дрова. Анархия- мать порядка!!! В атаке неплохо, но тоже- на уровне ФНЛ. Вот, что значит тренер. Не отчаивайся, просто надо принимать меры, иначе, никакой ПЛ не видать....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:58
Енисей может устроить россиянам ещё один праздник.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:41
Скоро узнаешь!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:37
Все правильно говдрит, любого соперника надо уважать и нельзя недооценивать.
makkie
makkie
сегодня в 13:36
Особенность Спартака Ваноли в том, что команда играет по 1 тайму. Нет стабильности. Замены практически не срабатывают.
И если потеря очков в РПЛ уже буднично и особо не влияет на турнирное положение, то в Кубке всё гораздо сложнее - проиграв матч, можно лишиться шансов на трофей.
Надеюсь, в матче с Енисеем сыграют как подобает, а не как обычно...
berda2003
berda2003
сегодня в 13:24
пой ласточка пой... подстилает соломинку, вдруг...
да, не проиграет спартак, про аланию тоже все предупреждали, пугали и т.д., обыкновенная команда играющая по принципу - бей беги...
енисей не далеко ушёл, автобус припаркуют и будут ждать, но ничего не получится...
Cat01
Cat01
сегодня в 13:24
Зачем льстить, докажите игрой!
ABir
ABir
сегодня в 13:11
Про отличную команду и хорошего тренера Ваноли сказал на всякий случай. Кто их знает этих русских, еще и из Сибири.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:08
Отличная команда, но играет в ФНЛ.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Что за ранее хочет оправдаться?....:))))
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