Ваноли: «„Енисей“ – отличная команда»

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями перед матчем с «Енисеем».
Мы хорошо поработали еще на сборах, поэтому сейчас команда, на мой взгляд, находится в хорошей форме. И в последних двух матчах ребята это показывали. Да, бывает, что на протяжении всех 90 минут нам не хватает последовательности, но положительный итог есть.
«Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.
Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.
Конечно же я тоже был в шоке от такой игры.
Парни узнали что не прошли лицензирование и психологически подсели, все последние игры тому яркое подтверждение. Как-то так.
Да и Гогниев конечно же ещё совсем мальчишка, три года назад ещё сам бегал по полю с мячом. Но его футбольная философия мне очень импонирует. Он ещё молод, ошибки есть и будут. Но он в команду пришёл в пустой лист, в ФНЛ 2 . И за три года с таким составом, я думаю это колоссальный процесс, как для него так и для команды. Из этого состава просто реально большего нельзя выжать, это их максимум.
Есть конечно хорошая молодёжь, но сейчас пока не будет своего стадиона нет никакой необходимости привлекать в клуб, а тем более покупать новых игроков - это деньги на ветер. И это прекрасно понимают в руководстве клуба. Тем более клуб частный, деньги считать умеют.
Я думаю всё будет со временем очень хорошо. Стадион 🏟 , это будет решение проблем. А я очень хочу чтобы Гогниев так-же оставался в команде. Пусть растёт вместе с командой, наша новая история только начинается. ✌️🙋♂️
Конечно же я тоже был в шоке от такой игры.
Парни узнали что не прошли лицензирование и психологически подсели, все последние игры тому яркое подтверждение. Как-то так.
Да и Гогниев конечно же ещё совсем мальчишка, три года назад ещё сам бегал по полю с мячом. Но его футбольная философия мне очень импонирует. Он ещё молод, ошибки есть и будут. Но он в команду пришёл в пустой лист, в ФНЛ 2 . И за три года с таким составом, я думаю это колоссальный процесс, как для него так и для команды. Из этого состава просто реально большего нельзя выжать, это их максимум.
Есть конечно хорошая молодёжь, но сейчас пока не будет своего стадиона нет никакой необходимости привлекать в клуб, а тем более покупать новых игроков - это деньги на ветер. И это прекрасно понимают в руководстве клуба. Тем более клуб частный, деньги считать умеют.
Я думаю всё будет со временем очень хорошо. Стадион 🏟 , это будет решение проблем. А я очень хочу чтобы Гогниев так-же оставался в команде. Пусть растёт вместе с командой, наша новая история только начинается. ✌️🙋♂️