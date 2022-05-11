Ваноли: «„Енисей“ – отличная команда»

Наставник «Спартака» поделился ожиданиями перед матчем с «Енисеем».

Мы хорошо поработали еще на сборах, поэтому сейчас команда, на мой взгляд, находится в хорошей форме. И в последних двух матчах ребята это показывали. Да, бывает, что на протяжении всех 90 минут нам не хватает последовательности, но положительный итог есть.

«Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.

Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.