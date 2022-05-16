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Баженов: «Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него»

вчера, 23:05

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможных карьерных перспективах футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина.

Думаю, что с возвращением Кокорина в «Спартак» точно будет сложно. В одну реку дважды, конечно, входят футболисты, но мне кажется, что с Сашей такой истории не будет. Ему что-то точно надо делать, куда-то точно уходить и уже там стараться возобновить карьеру. Будет ли это в России или Европе, не важно. Мы знаем, что Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него, захочет ли он этого или нет.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб может разорвать соглашение с игроком.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Кокорин пропил свой талант и стульями обкидал.
Futurista
Futurista
вчера в 23:38
Если только в домино теперь...

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:24, ред.
Ай-яй-яй! Баженов: "Ему что-то точно надо делать, куда-то точно уходить и уже там стараться возобновить карьеру". )))

Сердобольный Никитка - наивный донельзя.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:10
Коко уже ничего не может
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:06
Похоже он уже сам махнул на себя
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