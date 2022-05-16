Баженов: «Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него»

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о возможных карьерных перспективах футболиста «Фиорентины» .

Думаю, что с возвращением Кокорина в «Спартак» точно будет сложно. В одну реку дважды, конечно, входят футболисты, но мне кажется, что с Сашей такой истории не будет. Ему что-то точно надо делать, куда-то точно уходить и уже там стараться возобновить карьеру. Будет ли это в России или Европе, не важно. Мы знаем, что Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него, захочет ли он этого или нет.