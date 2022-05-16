Баринов не собирается покидать «Локомотив»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» , высказался о будущем своего клиента.

Баринов — воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды. Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он. У нас все футболисты амбициозные люди, все хотят выступать на более высоком уровне. Другой вопрос, что сейчас действительно сложная ситуация с международными трансферами и сложно предсказать, что и как произойдет дальше. Ждем последний тур, потом у футболистов отпуск, посмотрим, что будет дальше.

Переход в «Зенит»? Не буду даже комментировать какие-то цифры или другие клубы. С этими вопросами нужно обращаться к руководству «Локомотива». Это будет более логично.