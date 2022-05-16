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Баринов не собирается покидать «Локомотив»

сегодня, 19:29

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем своего клиента.

Баринов — воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды. Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он. У нас все футболисты амбициозные люди, все хотят выступать на более высоком уровне. Другой вопрос, что сейчас действительно сложная ситуация с международными трансферами и сложно предсказать, что и как произойдет дальше. Ждем последний тур, потом у футболистов отпуск, посмотрим, что будет дальше.

Переход в «Зенит»? Не буду даже комментировать какие-то цифры или другие клубы. С этими вопросами нужно обращаться к руководству «Локомотива». Это будет более логично.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:17
Покинул бы, да не кому не нужен!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:57
Ну и хорошо
Cat01
Cat01
сегодня в 19:50
Он нужен команде
shlomo
shlomo
сегодня в 19:30
Все правильно, пусть остается
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