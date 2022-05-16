Малафеев: «Семак заслужил новый долгосрочный контракт»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что главный тренер команды Сергей Семак заслужил подписание нового долгосрочного контракта с клубом.
Сергей Семак точно заслужил продолжение работы в «Зените»: у него все очень хорошо получается, под его руководством клуб стал четырехкратным чемпионом России. Тем более что с каждым годом он набирается все больше опыта и все больше реализуется как тренер.
Понятно, что отсутствие еврокубков вводит определенные коррективы во все сферы — и в бюджет, и в количественный, качественный состав игроков. Но в целом я не думаю, что «Зенит» существенно сдаст позиции, даже если будет отсутствовать ряд ключевых игроков. А Семак абсолютно точно заслужил новый долгосрочный контракт с «Зенитом», он сейчас лучший футбольный тренер России.
Или вот Стасик Черчесов. При всех его репутационных провалах, он вывел нашу сборную брёвен в 1/4. И что сейчас можно прочитать? «Да повезло, что испанцы мертвые были, а так ниче особо и не показал со сборной, физрук усатый».
Великая русская культура обесценивания. Критика Семака имеет место быть разве что за порой уж очень трусливые тактики в ЛЧ. Но вы посмотрите, как у наших брутальных сборников коленки дрожали против хорватов, ситуация один в один. Так что может это и не трусливая тактика, а психология середняков)
А в РПЛ Серега пока безупречен. Плюс в этом году нехилый прогресс по игре. Во многом из-за Клаудиньо и их бразильской четверки. Но все же.
Или вот Стасик Черчесов. При всех его репутационных провалах, он вывел нашу сборную брёвен в 1/4. И что сейчас можно прочитать? «Да повезло, что испанцы мертвые были, а так ниче особо и не показал со сборной, физрук усатый».
Великая русская культура обесценивания. Критика Семака имеет место быть разве что за порой уж очень трусливые тактики в ЛЧ. Но вы посмотрите, как у наших брутальных сборников коленки дрожали против хорватов, ситуация один в один. Так что может это и не трусливая тактика, а психология середняков)
А в РПЛ Серега пока безупречен. Плюс в этом году нехилый прогресс по игре. Во многом из-за Клаудиньо и их бразильской четверки. Но все же.