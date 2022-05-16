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Малафеев: «Семак заслужил новый долгосрочный контракт»

вчера, 22:56

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что главный тренер команды Сергей Семак заслужил подписание нового долгосрочного контракта с клубом.

Сергей Семак точно заслужил продолжение работы в «Зените»: у него все очень хорошо получается, под его руководством клуб стал четырехкратным чемпионом России. Тем более что с каждым годом он набирается все больше опыта и все больше реализуется как тренер.

Понятно, что отсутствие еврокубков вводит определенные коррективы во все сферы — и в бюджет, и в количественный, качественный состав игроков. Но в целом я не думаю, что «Зенит» существенно сдаст позиции, даже если будет отсутствовать ряд ключевых игроков. А Семак абсолютно точно заслужил новый долгосрочный контракт с «Зенитом», он сейчас лучший футбольный тренер России.

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Все комментарии
протон
протон ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Забавная тенденция. Кто выигрывает трофеи, тот и лучший тренер. А как только потом лажает, сразу становится физруком. Почитайте, как сейчас поносят Слуцкого, - «выиграл лигу только с помощью Гинера», «без игроков ничего не можешь». На минуточку, тоже чемпионом был неоднократно, в России выиграл все, выходил в 1/4 ЛЧ.
Или вот Стасик Черчесов. При всех его репутационных провалах, он вывел нашу сборную брёвен в 1/4. И что сейчас можно прочитать? «Да повезло, что испанцы мертвые были, а так ниче особо и не показал со сборной, физрук усатый».

Великая русская культура обесценивания. Критика Семака имеет место быть разве что за порой уж очень трусливые тактики в ЛЧ. Но вы посмотрите, как у наших брутальных сборников коленки дрожали против хорватов, ситуация один в один. Так что может это и не трусливая тактика, а психология середняков)
А в РПЛ Серега пока безупречен. Плюс в этом году нехилый прогресс по игре. Во многом из-за Клаудиньо и их бразильской четверки. Но все же.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:53
Время покажет , где Симак, а где Лига Европы..
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:44
Можно Сирожу подписывать на долго. В Европе уже не придётся позориться, а РПЛ можно с составом Зенита и без тренера выигрывать, с обычным манекеном, как Сирожа.
3ton
3ton
вчера в 23:19
Для РПЛ Семак сойдёт.
Cat01
Cat01
вчера в 23:17
Нужен результат в Европе!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:14
Оставьте его всем на радость
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:09
Не долгосрочный заслужил, а пожизненный..., как советские Генсеки.
beefs
beefs
вчера в 22:59
Для нашего чемпионата сойдет...
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