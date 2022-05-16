Агент Глебова: «Данила всё устраивает в „Ростове“»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, заявил, что его клиент доволен своей нынешней командой.
Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его все устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб. Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне.
Думаю подошло время и для Глебова, который хоть и имеет контракт с фк Ростов до июня 2024 года, но скорее всего уже в это летнее трансферное окно может оказаться в столице, где на него всерьёз положили глаз селекционеры из московского Динамо, которое в свою очередь уже летом может расстаться со своим опорным полузащитником из Хорватии Николо Моро.
Сейчас трансфермаркет оценивает Глебова в четыре миллиона и для Ростова будет не лишним заработать на игроке такие деньги, ну а для Динамо это вполне подъёмная сумма за молодого перспективного игрока с российским паспортом, к тому же ещё и игроком сборной. Да и для самого Данилы это будет шаг вперёд в его карьере, всё же уровень москвичей на сегодня повыше, чем ростовский клуб.
А там, как знать, может кто-то ещё проявит интерес к этому футболисту и не только у нас в стране, но и за рубежом. Болейте за своих, а не против чужих!
Думаю подошло время и для Глебова, который хоть и имеет контракт с фк Ростов до июня 2024 года, но скорее всего уже в это летнее трансферное окно может оказаться в столице, где на него всерьёз положили глаз селекционеры из московского Динамо, которое в свою очередь уже летом может расстаться со своим опорным полузащитником из Хорватии Николо Моро.
Сейчас трансфермаркет оценивает Глебова в четыре миллиона и для Ростова будет не лишним заработать на игроке такие деньги, ну а для Динамо это вполне подъёмная сумма за молодого перспективного игрока с российским паспортом, к тому же ещё и игроком сборной. Да и для самого Данилы это будет шаг вперёд в его карьере, всё же уровень москвичей на сегодня повыше, чем ростовский клуб.
А там, как знать, может кто-то ещё проявит интерес к этому футболисту и не только у нас в стране, но и за рубежом. Болейте за своих, а не против чужих!