Агент Глебова: «Данила всё устраивает в „Ростове“»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» , заявил, что его клиент доволен своей нынешней командой.

Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его все устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб. Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне.