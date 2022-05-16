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Агент Глебова: «Данила всё устраивает в „Ростове“»

сегодня, 20:12

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, заявил, что его клиент доволен своей нынешней командой.

Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его все устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб. Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:52, ред.
В ростовском клубе в последние годы научились готовить перспективных игроков и зарабатывать на их продаже в различные клубы не только России, но и в Европу. Примеров тому множество, достаточно вспомнить Шомуродова, Долгова, Зайнутдинова, Чистякова, Нормана и других. И раз пошли разговоры, что игрока всё устраивает в клубе, значит высока вероятность его ухода в другую команду.

Думаю подошло время и для Глебова, который хоть и имеет контракт с фк Ростов до июня 2024 года, но скорее всего уже в это летнее трансферное окно может оказаться в столице, где на него всерьёз положили глаз селекционеры из московского Динамо, которое в свою очередь уже летом может расстаться со своим опорным полузащитником из Хорватии Николо Моро.

Сейчас трансфермаркет оценивает Глебова в четыре миллиона и для Ростова будет не лишним заработать на игроке такие деньги, ну а для Динамо это вполне подъёмная сумма за молодого перспективного игрока с российским паспортом, к тому же ещё и игроком сборной. Да и для самого Данилы это будет шаг вперёд в его карьере, всё же уровень москвичей на сегодня повыше, чем ростовский клуб.

А там, как знать, может кто-то ещё проявит интерес к этому футболисту и не только у нас в стране, но и за рубежом. Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:42
Удачи тебе в Ростове ....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:42
Хитрющий этот народ под многозначным названием Агент...
Сказал, что всё моего клиента устраивает и сложившийся отличный коллектив, и не менее прекрасный тренерский штаб, и чуть ли с нетерпением новобрачных ждут последний тур плавно переходящий в отпуск... И далее следует ненавязчивое: "...после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне"
Вот что Агент подразумевал под словом "Что"? А до отпуска с этим "Что" для Глебова были неясности? Так бы прямо и написал, что ему непонятно со следующим сезоном и что его (или его клиента Глебова) волнует?)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:29
Раз - устраивает, то надо побеждать всех и вся...
Успехов Данила Глебов тебе!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:14
мы тоже рады за него...
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