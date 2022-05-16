Генич — о «Краснодаре»: «Сейчас у клуба конфетно-букетный период»

Известный комментатор Константин Генич высказался о ситуации вокруг «Краснодара». Во вчерашнем матче против ЦСКА (1:0) впервые в составе «быков» одновременно на поле находились 11 воспитанников клуба.

Можно сколько угодно расхваливать «Краснодар», но это конфетно-букетный период, они выжимают из себя сейчас больше, чем максимум. Пока этому «Краснодару» воздается за желание, стремление и самоотдачу. Я давно не видел такого энергетического единения со стадионом, это игроков заводит. Футбол оставляет желать лучшего, но по самоотдаче — это пример антинытья. Они собрались, они поняли, что им судьба дает шанс, и они этим шансом пытаются распорядиться.