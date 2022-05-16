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Генич — о «Краснодаре»: «Сейчас у клуба конфетно-букетный период»

сегодня, 20:45

Известный комментатор Константин Генич высказался о ситуации вокруг «Краснодара». Во вчерашнем матче против ЦСКА (1:0) впервые в составе «быков» одновременно на поле находились 11 воспитанников клуба.

Можно сколько угодно расхваливать «Краснодар», но это конфетно-букетный период, они выжимают из себя сейчас больше, чем максимум. Пока этому «Краснодару» воздается за желание, стремление и самоотдачу. Я давно не видел такого энергетического единения со стадионом, это игроков заводит. Футбол оставляет желать лучшего, но по самоотдаче — это пример антинытья. Они собрались, они поняли, что им судьба дает шанс, и они этим шансом пытаются распорядиться.

Не уверен, что половина из этого состава будет играть в РПЛ следующем сезоне, но здорово, что они зарекомендовали себя, и у таких игроков есть матчи в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:45
Коньячно-банкетный период.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:17
У зенита барбарисово-букетный период
beefs
beefs
сегодня в 21:16
Ноешь ты, а Краснодар топит...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:15
В принципе все правильно сказано, пока парни на эмоциях играют. Как молодые армейцы начинали, даже Реал обули , а потом все , за исключением Дивеева , сдулись.
Хочется верить , что с бычками такого не случится, но.........время покажет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:06
Академия Краснодара в работе а это главное.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:53, ред.
А я уверен, что на следующий год все они будут играть в РПЛ...
Кто то в стартовом составе, кто то на заменах, но играть будут все - выражаясь "конфетно-букетным" языком. кто то из ребят уже конфетка, а кто то цветок..., но в обеих случаях завоевали право выйти на поле с не простым соперником и доказали это многолетней работой в Академии Краснодара, пройдя жесткий отбор стеди сотен товарищей
izrafel
izrafel
сегодня в 20:46
Костя, топишь за Спартак, и не лезь кудЫ не надо
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