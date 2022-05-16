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Червиченко: «„Црвена Звезда“ не сможет удовлетворить запросы Дзюбы»

сегодня, 17:21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что нападающий Артем Дзюба может покинуть «Зенит».

В России Дзюба много чего сделал, много чего наиграл. На закате карьеры, если будет хороший вариант где-то поиграть, то почему бы и нет? Но я не думаю, что сейчас кто-то в Европе захочет брать русского игрока.

«Црвена Звезда»? Сербия — это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы, уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже третьего-четвёртого места. Сербия запрограммирована на клонирование своих воспитанников и их продажу. Люди там получают копейки, из-за этого они злые, напористые и очень хотят выбиться. У них практически нет легионеров, и с чего вдруг они захотят брать миллионного Дзюбу, мне непонятно. В Сербии много таких дерзких, мощных ребят, как Дзюба. Любой клуб предпочтёт какого-то своего игрока, на котором можно нажиться, чем платить Дзюбе миллионы.

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Все комментарии
порт
порт
сегодня в 18:59
Так Дзюба и сам не плохо справляется в одиночку со своими запросами.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:48
С такими аппетитами как у Артёма Дзюбы, будет очень сложно удовлетворить его запросы. Петербургский клуб не может договориться с футболистом по поводу условий нового трудового сотрудничества. В "Зените" предложили форварду контракт сроком на год с понижением зарплаты в три раза, однако Дзюба не согласен на такие условия. В связи с такой ситуацией Артем Дзюба близок к тому, чтобы покинуть состав петербургского клуба летом. Как сказал Гендиректор "Зенита" Александр Медведев: «У Дзюбы есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно». Но будет ли в таком случае удовлетворён сам Дзюба тем комфортом и от тех предложений, которые последуют ему помимо Санкт-Петербургского "Зенита".
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 18:26
Будем смотреть дальше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:05
Надёжная правая рука ✋️, только сможет удовлетворить !)
ABir
ABir
сегодня в 18:03
А может Артем туда не из-за зарплаты идет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
И ведь можно с ним согласиться...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:50
Это и ежу понятно
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:48
где шутка о том что Цверна звезда это не Азмун?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:43
Прежнюю зарплату ему уже нигде непредложат ни в Сербии, ни в Газпроме
Cat01
Cat01
сегодня в 17:29
Будем смотреть дальше
asraeil
asraeil
сегодня в 17:26
Артемка найдет для себя клуб...:)))
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:22
Ну и ну.
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